Paulina Vega vuelve a abrir su cuenta en Twitter

La ex Miss Universo Paulina Vega Dieppa volvió este martes abrir su perfil en Twitter, después de que cerrara su cuenta en esta red social (@PaulinaVegaDiep) tras recibir múltiples críticas el pasado 27 de mayo cuando manifestó su apoyo al candidato del Centro Democrático, Iván Duque.

“¡Dejemos las diferencias a un lado y unámonos por un mismo objetivo! Soy parte de #LaSelecciónAguila y en Rusia mostraremos lo lejos que podemos llegar cuando estamos #MásUnidosQueNunca”, señaló Vega.

Soy parte de #LaSelecciónAguila y en Rusia mostraremos lo lejos que podemos llegar cuando estamos #MásUnidosQueNunca. — Paulina Vega Dieppa (@PaulinaVegaDiep) 12 de junio de 2018

La ex Señorita Colombia publicó en la primera vuelta presidencial su apoyo a Iván Duque lo que despertó una serie de críticas de los usuarios, quienes manifestaron que el apoyo de Vega estaba directamente relacionado al hecho de que ella se encontraba por fuera del país.



Por esta razón, la modelo manifestó su rechazo a los diferentes comentarios y decidió cerrar su cuenta de Twitter.



“Que triste ver que la intolerancia le gane al respeto. Me alegra ver a muchos entender que tenemos derecho a pensar diferente. Mucho odio por aquí. Me voy”, señaló en ese momento.

