Ángela Patricia Janiot deja CNN en Español

Si CNN en Español tiene una imagen es la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot, que lleva en esta cadena 25 años y llegó cuando se postuló a una vacante mientras trabajaba en Univisión.



Ahora, Janiot dejará CNN. Así le dijo a sus colaboradores en la sede del canal en Atlanta y a través de sus redes sociales. Agregó que tenía una nueva oportunidad laboral y que pronto informaría su nuevo rumbo.

He aceptado otra gran oportunidad laboral que significa nuevos horizontes y desafíos periodísticos. Ya pronto les compartiré más noticias! — Patricia Janiot (@patriciajaniot) 7 de noviembre de 2017

Janiot (Bucaramanga, 1963) empezó su carrera como reina y modelo y luego estudió comunicación social en la Universidad de la Sabana, en Bogotá.



Hija de argentinos (su papá fue un futbolista radicado en Colombia), se inició en la radio y posteriormente presentó el Noticiero Criptón, que se emitía en Colombia los fines de semana. A Estados Unidos llegó a trabajar a Univisión.



Janiot es una de los sellos de CNN en Español y ha estado en cubrimientos importantes de elecciones presidenciales de mandatarios latinoamericanos. En Colombia estuvo recientemente cubriendo la visita del papa Francisco.

“Yo todavía tengo mucho entusiasmo para hacer lo que hago. Me encanta contar buenas historias, eso me hace sentir feliz. Y me veo haciéndolo mucho tiempo más. No necesariamente tiene que ser en el formato de noticias, sino en formatos más largos, más de crónica, bien sea en una cadena, en un periódico o en un medio establecido. Me veo haciendo esto por mucho tiempo, no necesariamente en producción o prensa, sino en diferentes formatos. Es lo que me apasiona”, dijo en una reciente entrevista con EL TIEMPO, a propósito de sus 25 años en la cadena estadounidense.



Antes de irse de CNN en Español, se presentará un especial en el que Janiot entrevista a Dan Brown, autor de, entre otros libros, ‘La fortaleza digital’, ‘La conspiración’, ‘Ángeles y demonios’, ‘El código Da Vinci’, ‘El símbolo perdido’ e ‘Inferno’.

