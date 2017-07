Los diseños de Atelier Crump, la versión más femenina de sastres

Los sastres han estado en el disco duro de la diseñadora Daniela Crump desde que era niña y veía a su papá vestido para irse a la oficina. “Se veía divino, me parecía hermoso”. De ahí que estos sean los protagonistas de su marca, Atelier Crump, pero en versión femenina, muy el estilo europeo, que es la parte que le aporta su madre.

Los sastres han estado en el disco duro de la diseñadora Daniela Crump desde que era niña y veía a su papá vestido para irse a la oficina. “Se veía divino, me parecía hermoso”. De ahí que estos sean los protagonistas de su marca, Atelier Crump, pero en versión femenina, muy el estilo europeo, que es la parte que le aporta su madre.



“Cuando viví en París vi a muchas mujeres vestirse de traje de hombre de una manera muy femenina, manteniendo esa fragilidad, esa delicadeza de las mujeres, y ese contraste me parece superinspirador. Es un encuentro de los dos géneros de una buena manera, no de esa pelea que lleva siglos”, dice la joven diseñadora minutos antes de comenzar su pasarela en Colombiamoda, la cual formó parte de los eventos de cierre del Año Colombia Francia 2017, de la mano de la revista Aló.



Ese es su lado francés como diseñadora, una cultura que conoce perfectamente porque su madre es gala. Aunque Diana nació en Colombia y vivió sus primeros años acá, terminó sus estudios allá. Regresó y volvió a irse para estudiar diseño de modas en París y luego trabajó unos más en la casa de modas Hermes. De vuelta a Colombia hace cuatro años, decidió emprender con su marca.



El lado colombiano, el de su padre, le sale a través de los estampados, que han sido el sello de sus diseños y han alcanzado muy pronto notoriedad nacional e internacional. Fondos azules oscuros y claros, rosados, blancos, verdes se llenan de color con flores, pájaros, vegetación tropical. Son cortes clásicos, con chaquetas de diferentes largos y de pantalón pitillo, aunque este jueves presentó nuevas prendas como quimonos ligeros y overoles estilizados en un color y largos chalecos, en sedas, algo de jaquard brillante y algodón, para mujeres sofisticadas, contemporáneas y muy femeninas.

NATALIA DÍAZ BRCOHET

Editora de EL TIEMPO