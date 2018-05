Padre dejó que su hija le rape para darle un importante mensaje

Zach Hayes tuvo un gesto con su hija que dejó una reflexión no sólo a la pequeña. Después de presenciar cómo otros niños miraban a su niña, que padece una enfermedad que le impide tener cabello, decidió actuar. Entonces dejó que Malia, de 5 años, lo rapara para así demostrarle que no es importante el cabello.

"Los otros niños no tenían la intención de herirla, pero su ánimo bajó un poco por ser 'etiquetada' como alguien diferente. Pensé que levantaría su ánimo si le mostraba que está bien ser calvo, haciéndolo yo mismo. Ella realmente parece disfrutarlo ahora. Me frota mucho la cabeza y me dice que me veo muy guapo y sigue hablando de lo divertido que era y lo feliz que está de que somos gemelos. Lo que realmente espero que la gente se lleve de esto, es que está perfectamente bien ser tú mismo sin importar cómo te veas. Creo que es importante mostrarle al mundo que no hay una manera específica de mirar para encajar. Somos lo que somos", comenta Zach.

El video inicia con la historia que sustenta la decisión del padre de Malia. Al final se aprecia el momento, bastante divertido, donde la pequeña rapa a su padre. Después se aprecia la reflexión del padre, ahora sin cabello, mientras su pequeña le abraza.



Malia tiene alopecia areata, enfermedad que impide que le crezca el cabello. La vida de esta familia ha sido documentada en un canal de YouTube que cuenta con 33.311 suscriptores. El video se subió hace 3 semanas y cuenta con 16. 715 visitas.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA