Padre Chucho no sabe quién lo llamó para bendición a la Casa de Nariño

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, pidió este lunes perdón, en entrevista con la ‘W Radio’, por las declaraciones en las que señaló que había sido invitado a la Casa de Nariño para realizar un exorcismo y negó nuevamente estos señalamientos.

“Me equivoqué, no hay ninguna invitación, no hay ningún exorcismo. Ni el doctor Duque, ni la doctora Marta Lucía (Ramírez) me han pedido, ni he exorcizado para sacar demonios de la Casa de Nariño”, indicó el padre Chucho.



El cura también agregó que con sus declaraciones nunca quiso “herir a nadie”, ni su intención era ofender a “la familia del doctor Santos o el general Naranjo, en la Vicepresidencia”.



Así mismo, el sacerdote aclaró que no se ha comunicado con el presidente electo, Iván Duque, ni con su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. “No he hablado con nadie, ni nadie me pidió exorcizar”, dijo en la entrevista.



El sacerdote Orjuela aseguró que realmente lo llamaron para pedirle “una bendición” y que no tiene “el nombre de quien lo llamó” para hacer esa solicitud.

Me equivoqué, no hay ninguna invitación, no hay ningún exorcismo FACEBOOK

TWITTER

“Yo recibo llamadas de muchas personas, me pidieron un favor. Alguien me llamó que les mandara la bendición y yo se la mandé desde mi santuario”, agregó.



El padre Chucho también aclaró que nadie le ha dicho que “la Casa de Nariño está infectada”, ni que necesite un “exorcismo”.



Por último, el reconocido sacerdote precisó que pertenece a “la Asociación Internacional de Exorcistas en el Vaticano”, pero que son los obispos los “únicos que tienen las facultades” para realizar estos rituales o tienen la capacidad de darles la bendición a otros sacerdotes para que los realicen.



Este fin de semana se conocieron unas declaraciones del padre Chucho, al programa La Red, en las cuales decía que le habían pedido "exorcizar la Casa de Nariño" para empezar el nuevo gobierno con "la bendición de Dios".



Este domingo, el sacerdote se retractó y personas cercanas a Duque desmintieron el llamado a 'exorcizar' la Casa de Nariño.

ELTIEMPO.COM