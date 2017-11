Se buscan hombres que quieran arriesgarse en cuestiones de moda

Bien sabido es que la ropa de hombre no ha cambiado mucho en el último siglo. El universo masculino en materia de moda podría pensarse restringido. De ahí la creatividad de los diseñadores para jugar con texturas, colores, largos, estampados para variar el ropero de los hombres.Pero también es cierto que el colombiano, en particular, es conservador a la hora de vestirse, aunque ya ha ido despertando su gusto por la moda.

“El consumidor colombiano masculino ha evolucionado mucho en los últimos años, en el sentido de que es más atrevido, más receptivo a esa casualización de la moda. Ya se atreve a mezclar fibras, a crear contrastes en colores y texturas”, comenta Martha Cálad, consultora de moda.



Para el diseñador de ropa masculina Ricardo Pava, no se trata de ser arriesgado si no de tener un estilo de vida y una sensibilidad ante la estética que le permita ser receptivo ante nuevas propuestas. “El hombre contemporáneo no lo es por la edad cronológica, sino por edad psicológica, por su actitud ante la vida. Hay gente de 30 que parece de 50 y gente de 60 que vive como uno de 40. El estilo de vida se refleja en todo: la música que oyes, las cosas que haces, lo que comes, a dónde viajas y lo que te pones”.



Por eso, hoy les proponemos mirar estas propuestas, que diseñadores colombianos presentaron en la reciente edición de BCapital. Tres estilos distintos, tres maneras diferentes de vestir a los hombres. ¿Cuál encaja con usted? Una apuesta por el diseño colombiano.

Ricardo Pava: para arriesgarse con el color

“El invierno no tiene que ser oscuro”, dice este diseñador bogotano, que eligió tonos rosa (pálido, empolvado, vinotinto) azules, lilas y grises para su colección Rolo (otoño-invierno), inspirada en la Bogotá de ahora y en la de mediados del siglo pasado.

Variedad de chaquetas y cortes de pantalón, de Ricardo Pava. Foto: Cámara Lúcida

“Les apostamos a las personas entre los 20 y los 30 años que tienen sensibilidad estética, les temen menos al color, a las texturas, a las formas y a la estampación”, dice Pava.Chaquetas en distintos cortes, largos y materiales son el fuerte de esta propuesta.

A New Cross se arriesga con las siluetas

Algodón, lino y lana, en negro, gris y blanco, son los materiales que Vanessa Gómez y Nicolás Rivero usan en sus colecciones. Es la conexión con la tierra, con lo natural, con lo orgánico, con lo ancestral y lo artesanal, pues, de la mano de comunidades de la Sabana, tiñen y desarrollan sus telas en un trabajo artesanal en los telares. Con ellas proponen siluetas y prendas vanguardistas, que esta vez fueron sobredimensionadas, con largos asimétricos, casi que para arroparse con ellas. “Son siluetas que favorecen ambas anatomías (hombre y mujer)” dice Vanessa.

Lana, lino y algodón son los materiales naturales que utiliza esta marca. Foto: Cámara Lúcida

Miclott: para arriesgarse con alguien nuevo

Juan Miclott es un nombre nuevo en las pasarelas de moda que le ha apostado a elaborar sus colecciones con prendas orgánicas, versátiles, que habitan el cuerpo y lo envuelven a través del juego de volúmenes que reinterpretan los básicos por medio de siluetas y materiales innovadores.

Miclott juega con materiales ligeros. Foto: Cámara Lúcida

Su colección Embrace Miclott pretende exaltar los quiebres y momentos generadores de conciencia y autoconocimiento, como él mismo dice, con prendas holgadas, de caída ligera, desestructuradas y cortes asimétricos para hombres que prefieren lo casual a lo formal.



NATALIA DÍAZ BROCHET

Editora de EL TIEMPO

Twitter: @ndiazbrochet