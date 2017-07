Ismael Cala enseña a despertar la conciencia

Asumir la vida como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, que debemos transitar muy despiertos para mantener el equilibrio y no caernos es la invitación que hace Ismael Cala, el reconocido periodista, escritor y conferencista que saltó a la fama con Cala, el programa de entrevistas que hacía en CNN en Español.

Ahora, dedicado a la motivación personal, emprende la gira de su conferencia Despierta con Cala –que lleva el título de su más reciente libro– por Estados Unidos y Latinoamérica.



Con esta busca que las personas alcancen la excelencia y alto rendimiento personal y profesional a través del despertar de su conciencia. Él brinda algunas pautas para conseguirlo.



¿Cómo se mantiene ese equilibrio personal?



Deteniéndose y respirando. A veces uno no se da cuenta de que los pulmones son los órganos que mantienen el oxígeno fluyendo por nuestra sangre. Por eso uno debe tomarse dos o tres minutos cada día (yo lo hago en las mañanas) para observar la respiración, agradecer lo que se tiene y drenar todo lo que no le sirve a la mente. Sí, porque el 90 por ciento de los pensamientos con los que despertamos son reciclados del día o la semana anterior. Y el 80 por ciento de estos son negativos.

Muchas de mis grandes ideas surgieron en la tercera semana de estar escribiendo torpezas FACEBOOK

TWITTER

Por eso recomienda hacer un detox mental...



Todos nos preocupamos por actualizar el sistema operativo del celular, porque si no lo hacemos dejará de funcionar. Lo mismo necesita nuestra mente y cerebro. Se deben estudiar los hábitos y sacar en la mañana todo lo bueno, regular y malo que tenemos en la mente y escribirlo en un papel durante 15 minutos. Muchas de mis grandes ideas surgieron en la tercera semana de estar escribiendo torpezas. Y después de que salió todo eso, surgió poesía: pensamientos y reflexiones interesantes, además de proyectos y gratitud. Esto no sucede por arte de magia. La alegría y el despertar de la conciencia se crean con hábitos.



¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?



Mi madre me dijo: “Todo lo que tengas en mente lo vas a lograr, pero quizá no en los tiempos en los que quisieras. Sé paciente”. Y me lo dijo cuando yo había intentado salir en balsa de Cuba, a los 22 años, y después de haberme graduado de la Licenciatura de Historia del Arte.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO