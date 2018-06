J Balvin vibra con la moda y se le mide a ser diseñador

J Balvin no deja de dar noticias. En abril sorprendió al compartir escenario con Beyoncé en la presentación de la cantante en el Coachella Valley Music and Arts Festival. Ella eligió la canción del paisa Mi gente y lo invitó a cantarla juntos.

En mayo lanzó su reciente álbum, Vibras, que ya está rompiendo en ventas.



En él participan artistas como Anitta, Wisin & Yandel, Zion & Lennox y Willy William.

Y, ahora, el ganador de dos Grammys latinos, varios premios Lo Nuestro y otros tantos Billboard de la música Latina se lanza como diseñador.

El cantante, que también es conocido por su gusto por la moda y fue invitado a la exclusiva presentación de la colección ‘Métiers d’Art 2016/17’ de Chanel en el lujoso y emblemático Hotel Ritz de París y departió con Pharrel y Karl Lagerfeld, colaboró con Gef para la colección que la marca colombiana presentará en la próxima edición de Colombiamoda, a finales de julio en Medellín.



¿Cómo describe su estilo?

​

Mi estilo es urbano, calle, es ser real.



¿Qué no puede faltar en tus ‘looks’?



Me gusta andar con dos o tres looks por ahí porque en cualquier momento me da la locura y me cambio. Prácticamente vivimos con maleta en mano siempre, por los viajes, entonces no es difícil. Un look que me gusta mucho es el de la colaboración para Gef que es totalmente rojo y me puse para el lanzamiento de mi albúm Vibras.



¿De dónde nace esta pasión por la moda?



Siempre, desde niño, he sido amante de la moda. Es para mí una expresión del arte.



¿Cómo surge la idea de esta colaboración?



Estar lejos de mi casa, de mi tierra, de mi país, me ha permitido extrañarla, y estar con GEF hace que me sienta más cercano a todos, lo que me gusta y lo que soy.

Es su primera vez como diseñador, ¿cómo fue esta experiencia?



Tanto como sentirme diseñador… no sé. Respeto mucho a los diseñadores y yo por ahora solo quiero proponer, mostrar mi mundo y mi gusto por medio de esta marca.



¿Cómo fue el proceso creativo? ¿En qué se inspiró al diseñarla?



Fue una lluvia de ideas gigante, y obviamente empezamos a irnos por un concepto que tiene todo lo que estoy manejando este año frente a lo que es Vibras, el nombre de mi nuevo álbum. El concepto tiene que estar envuelto en todo, desde mi música, cómo luzco y cómo va a lucir la gente cuando tenga la colección.



Se llama ‘Vibras’ y es una propuesta llena de color, con unas gráficas muy potentes que se inspiran en mi estética y mi último álbum. La estética es totalmente urbana con prendas sueltas y pantalones, mucha expresión con los textos y camisetas con estampados full. Los accesorios y las medias también son detalles muy poderosos en la propuesta.



Hay dos elementos icónicos: el dinosaurio y las palmeras. Cuéntanos de esto.



Los dinosaurios y las palmeras es porque, obviamente, son puras vibras. El dinosaurio es un animal que me ha gustado desde muy pequeño. Me transmite como esa vibra de la infancia, ¿sabes? Y también de soñador: ¿cuántos no hemos soñado con conocer uno? Me lleva al origen porque ahí es como donde empezó toda la vibra, por decirlo así.



¿Qué fue lo que más te gustó de diseñar?



GEF es una marca que también vibra como yo, y con ellos pude meterle a la colección mi estilo, plasmar ahí lo que estoy haciendo también desde mi música.



Parte de la colección está involucrada con un proyecto social ¿En qué consiste?



Vamos a tener una bolsa reutilizable y de ahí saldrán recursos para un proyecto genial en Medellín. Se llama Unión Latina, una corporación que trabaja con más de 1.500 niños y jóvenes de los barrios para hacer una trasformación social a través del arte, la música y la danza.

¿Cree que las colaboraciones entre artistas y marcas son efectivas?



Las marcas y los artistas están en la vida de las personas de formas distintas, es una oportunidad para unir lo que mejor saben hacer, y crear algo único que la gente quiere. Esta colección tiene lo mejor de GEF y de mí.

Un estilo urbano con mucho color

Naranja, verde, rojo, amarillo mostaza, azul, gris y negro son los colores que priman en esta colección pensada para niños, jóvenes y adultos. Cuenta con camisetas, buzos con capucha, chaquetas largas, joggers, shorts y accesorios como canguros y gorras, hasta correas, pañoletas y medias para una moda muy urbana, con inspiración deportiva como lo marca la tendencia del momento.



Hay estampados 3D, metalizados y afelpados, jaspeados y hasta transparencias.

La colección se presentará el martes 24 de julio a las 8:30 p. m., y aprovechará el concepto see now, buy now (mira ahora, compra ahora): las prendas estarán disponibles en www.gef.com.co a partir del momento de cierre del desfile y al día siguiente en las tiendas GEF de todo el país.



