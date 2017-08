Nombres excéntricos que los famosos eligieron para sus hijos

Ian Langsdon / EFE

Kim Kardashian – North West y Saint West



La modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian es una de las mujeres más populares del mundo, luego de lanzarse a la fama con su participación en el programa ‘Kourtney and Kim Take New York’ en 2011. Aunque la artista es madre de dos niños, la elección que hizo con los nombres de sus hijos despertó gran interés en los medios. Los llamó North West (noroeste) y Saint West (santo oeste). Nombres poco comunes en la actualidad.