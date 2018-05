El emotivo reencuentro que un niño de 8 años recibió en su cumpleaños

04 de mayo 2018 , 10:31 a.m.

El sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Mark Coffelt, llegó a suelo norteamericano justo a tiempo para realizar la misión por la que pudo salir de Qatar, donde se encuentra prestando servicio: asistir al cumpleaños de su hijo, a quien no veía hace 8 meses.

“Hubo algunos problemas aquí y parece que no voy a poder volver a casa para tu cumpleaños este año. Lo siento mucho. Espero que entiendas, hubiera hecho cualquier cosa para estar contigo", lee el pequeño con profunda tristeza.



"Pero pude hacer una sorpresa especial, así que espero que con esto me puedas perdonar por no volver a casa. Te amo con todo mi corazón y te extraño mucho, Papá", termina de leer el niño, ya llorando.



Su madre lo insta a abrir un segundo paquete. Dentro de ella sólo hay un papel que dice "sorpresa". Desconcertado y sin entender lo que sucedía, el pequeño comienza a mirar hacia los lados y se da cuenta que hay alguien más en la habitación: su padre.

El pequeño salta y va corriendo hacia la puerta donde se encuentra con él. Después, un abrazo fuerte y profundo, acompañado por lágrimas y muchos “te amo”, dieron el toque de realidad al regalo más esperado por Ronin, el cumpleañero.

La mamá, Mark Aleecia Coeffelt, sabía que esa sería la reacción, por lo que grabó el emotivo video que ya cuenta con 8,1 millones de reproducciones y 143 mil personas le han compartido. “Tenga su pañuelo listo”, dijo la madre en la publicación, “Ronin no tiene idea que su padre llegó la noche anterior”.



