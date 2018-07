La nueva versión de ‘Arroz con leche’ que conquista las redes sociales

El video de un niño de cerca de cinco años cantando una nueva versión de ‘Arroz con leche’ ha conquistado las redes sociales en las últimas semanas. La composición incluye algunas modificaciones en la letra que para muchas personas contenía un contenido notablemente machista.

La versión cambiada de la tonada infantil es: “Arroz con leche yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y vaya a luchar a conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no. ¡Feliz, alegre y fuerte la quiero yo!”.

La nueva versión de arroz con leche es lo más!!! 😍 pic.twitter.com/6x1WbdBRlj — Mafer Orquera (@mafe_orquera) 15 de julio de 2018

La publicación, que ha sido replicada en Facebook y Twitter por diferentes cuentas y suma miles de reproducciones, transforma notablemente la versión tradicional que tenía la letra de: "Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo".

ELTIEMPO.COM