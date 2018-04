El glamur, según Nina García

Nina García junto al legendario Karl Lagerfeld. Nina García junto a los diseñadores Tommy Hilfiger y Michael Kors. Junto a la modelo Heidi Klum. En el ‘front row’ (primera fila) de las pasarelas más importantes del planeta. Como jurado de ‘Project Runway’, el ‘reality’ de moda más importante de Estados Unidos. Como escritora superventas. Como directora creativa de la revista ‘Marie Claire’. Como editora jefe de la revista ‘Elle’.

La latina más influyente en el mundo de la moda es barranquillera y se llama Nina García. Su nombre es sinónimo de autoridad. Y si le quitamos la palabra ‘latina’, García es nada más y nada menos que una de las personas más poderosas de esa industria. Nada más y nada menos. ¿Lo último? El pasado septiembre fue nombrada editora jefe de ‘Elle’ en su edición de Estados Unidos, un fichaje que la encumbra aún más.



Hablamos con ella en la capital, durante una de las jornadas de la segunda edición del Bogotá Fashion Week, una cita que organiza la Cámara de Comercio de Bogotá y que se llevó a cabo del 24 al 26 de abril. Nina (quien también es columnista de la revista ‘Bocas’, de EL TIEMPO) vino como embajadora, dispuesta a arrimar el hombro en esa especie de ‘boom’ que vive el diseño colombiano, cada vez más presente en los escenarios internacionales. “Lo que tienen todos los diseñadores de aquí es orgullo y respeto por sus raíces, por su origen, aunque con una visión que los impulsa hacia el futuro”, dice.



La industria de la moda está fijando su atención en Colombia. Eso está claro. Pero ¿qué nos falta para dar el salto definitivo?



Te cuento que acabo de llegar de los ‘shows’ en París. ¿Y qué vi? Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Paula Mendoza, Edgardo Osorio, Esteban Cortázar, M2 Malletier...Yo creo que tener estas marcas es impresionante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que nos falta muy poco. Nos falta más seguridad, por ejemplo. Las propuestas son muy originales, pero es necesario el apoyo de las instituciones. La moda es difícil, y hay que entender las propuestas, aprender cómo se hace un negocio internacional, cómo se hace un ‘lookbook’... son muchos detalles. Por eso me encanta lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá, y por eso me siento tan honrada de ser embajadora de este evento. Siento que hay muchas oportunidades, y el momento es ahora.



Además de esos nombres que mencionó anteriormente y que ya son conocidos, ¿en qué otros diseñadores debemos fijar nuestra mirada?



En Faride Ramos, en Juan Pablo Socarrás, en Divina Castidad y en Fifi & Mugre. Son increíbles. Faride tiene una forma muy práctica de ver la feminidad. Es un poco andrógina, le gusta jugar pero sin perder la autenticidad. Lo mismo pasa con Socarrás. Y eso me parece muy importante, porque el mundo de la moda se ha vuelto muy parecido, homogéneo. Entonces, lo original, lo distinto es lo que marca la diferencia. También por eso me encantan los bolsos de Divina Castidad y los zapatos de Fifi&Mugre. Son propuestas diferentes y modernas.



Está claro que usted es una apasionada de la moda, ¿pero hay algo que no le guste?



Hay muchas cosas que no me gustan. El desperdicio y la forma poco transparente como se produce, por ejemplo. La moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Eso me aterra. Creo que se trata de una conversación que debemos tener. Debemos volvernos conscientes. Puede que estés pagando 2 dólares por una camiseta, pero no sabes el impacto ambiental que eso tiene. El consumismo no me gusta, no es positivo.



La idea de que se trata de una industria tan contaminante no ayuda a superar el tópico de que la moda es banal...



Yo no creo que la moda sea banal. La moda es un reflejo de nuestra cultura. Puede que nos guste o no, pero es un reflejo de lo que está sucediendo alrededor. La podemos usar para bien o para algo muy superficial. En lo que insisto es en que hay que tener una conversación sobre los excesos. El consumidor debe saber que, más que comprar prendas de dos dólares, debería invertir más en otras duraderas o que pueda reciclar. Me interesa mucho lo que está sucediendo en los negocios de segunda mano, por ejemplo. Es muy interesante porque puedes usar la ropa que tú no aprecias pero otros sí. Eso es ir contra el consumismo, que no tiene sentido. Siento que hemos perdido el aprecio por lo que tiene valor. Y hay un valor en lo artesanal que no podemos perder, porque sería una tragedia.



¿Entonces qué recomienda a la hora de ir de compras?



Primero debes ver tu clóset. Ver qué es lo que verdaderamente necesitas. Debes tener un contexto, saber qué te funciona y qué no. Qué te hace falta. Si sales a comprar sin un plan de acción, fracasas. Por supuesto, las prendas que escojas deben tener versatilidad y longevidad.



¿A los 50 años uno debe replantearse seriamente qué ropa se debe poner?



Bueno, las mujeres de 50 ahora parecen de 30 o de 40... Lo bueno es que, en general, hay muchas opciones. Aunque a esta edad uno ya debería tener una mejor apreciación de lo que es calidad. Yo escribí un libro en el que recomendaba que al ir a comprar tuvieras presente con cuántos ‘looks’ que hay en tu armario puedes combinar esa prenda. No es comprar para la temporada y después, ‘bye’.



¿Cómo se crea el estilo?



Creo que observando a otros. Es algo tan simple como tener un referente. Saber quién te inspira y por qué.



¿Y a usted quién la inspira?



Mujeres que tienen un estilo ‘effortless’ (sin esfuerzo). O mujeres que han tenido un estilo muy único, diferente. Que han ido en contra de lo que está de moda. Esas mujeres me inspiran mucho. Las que se ven distintas, originales.



Permítame el atrevimiento: ¿cuántos pares de zapatos tiene?



Tengo muchos porque me encantan los zapatos. Son mi adicción. Pero creo que es la adicción de todas. ¿Sabes por qué?



No. ¿Por qué?



Porque no necesitamos estar flacas o no flacas. No importa cómo estés. El número de pie nunca va a cambiar. Y el zapato es algo que te impulsa de inmediato. ¡Te sientes ‘wow’! Y no necesitas tener una talla pequeña... El zapato te da un no sé qué.



Para usted, ¿elegancia y glamur son lo mismo?



No me parece que sean lo mismo. Hay mujeres que son glamurosas y no tan elegantes. Creo que la elegancia es más planeada. El glamur, en cambio, va en la actitud.



¿Y usted es... elegante o glamurosa?



Creo que ninguna de las dos. Soy muy práctica. Espero que ‘effortless’ (sin esfuerzo), por la vida que llevo. Es que tengo que planear muchas cosas porque mi agenda es demasiado apretada, y debo saber si un atuendo me funciona dependiendo de cómo esté el día. Siempre debo pensar lo que me voy a poner.



¿No le resulta muy desgastante la presión de estar siempre impecable?



No lo pienso de esa manera porque soy práctica. Además, tengo unos cuantos uniformes, que no son muchos. Digamos que unos cinco ‘looks’ que uso en la semana. Son planeados y me llevan del día a la noche. De lo que se trata es de ser un poquito más calculadora a la hora de invertir. Y saber que vas a repetir. Yo no puedo vivir sin repetir ‘looks’. Es imposible. No tiene sentido. No es mi vida.



¿Quién diría usted que es la reina del estilo?



Me parece que no hay una persona. Hay tribus o comunidades de estilo. Están los que tienen su ‘personal style’ y son muy eclécticos, estilo Gucci y Balenciaga. También está otro estilo que me encanta, que es el de los pragmáticos, más Comme des Garçons. Y está el ‘sport’, toda esa generación... Igualmente está Valentino, que es más conservador, más ‘ladylike’. Me encanta ver a esta nueva generación, que es tan libre, tan incluyente, que mezcla. Por eso me interesa mucho ver lo que sucede en la calle y cómo se reinterpreta en el mundo del lujo.



¿Quién es su diseñador favorito?



¡No te lo puedo decir! Imposible. (Risas)

TATIANA ESCÁRRAGA

Editora de Revista Carrusel