Nelson Velásquez responde a las burlas que recibió por su peinado

Nelson Velásquez, exintegrante de la agrupación 'Los Inquietos del Vallenato', publicó este miércoles un video en su cuenta de Instagram en el que habla sobre las burlas que recibió en redes sociales los últimos días por su peinado en un concierto de la Feria de las Flores, en Medellín.

El artista compartió una publicación con seis videos en los que manifestó que entiende que por ser un artista debe estar abierto a las críticas. Sin embargo, aseguró que los comentarios desatados por la apariencia de su pelo fueron malintencionados.



"Me atacaron de una manera vil, con sevicia y dañino. Al principio, cuando empecé a ver los memes, algunos me causaron risa, pero después todo se tornó hostil", dijo el cantante colombiano.

Velázquez explicó que hace un tiempo sufrió de alopecia, que consiste en la pérdida considerable del cabello, y añadió que ha probado con varios tratamientos para combatir esa enfermedad.



"No es una peluca, es mi cabello normal. (...) Lo que utilizó son tratamientos, queratina y menjurjes y eso lo mezclo con una cantidad de gel para controlar la cantidad de pelo que tengo", aclaró Velásquez en la publicación que cuenta con más de 7 mil 'me gusta' y cerca de mil comentarios.

Aseguró que está seguro que las burlas no vinieron por parte de sus seguidores, sino que muchas de estas son de "personas desadaptadas sin corazón que no miden las consecuencias" y lamentó que sus hijos también recibieran comentarios malintencionados.



"Yo no soy solo pelo (...), soy un ser humano al que Dios le regaló un don para que todo el mundo lo disfrutara. No soy más que eso", concluyó el solista vallenato, quien invitó a quienes se burlaron de él a "aprender a criticar".



