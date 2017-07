Murió el célebre actor y escritor estadounidense Sam Shepard

El célebre actor y escritor estadounidense Sam Shepard falleció el pasado jueves a los 73 años debido a complicaciones de una esclerosis lateral amiotrófica, o enfermedad de Gehrig, informó este lunes el diario 'The New York Times' citando a un portavoz de la familia.

Shepard "falleció en su rancho de Kentucky el jueves 27 de julio de complicaciones con ELA", dijo Chris Boneau en un comunicado.



"Estaba con su familia en el momento de su muerte", añadió el vocero, que pidió respetar la privacidad de la familia. Los preparativos para el funeral son privados y no hay aún planes para un homenaje público, dijo Boneau.



Shepard escribió 44 obras de teatro, libros de cuentos cortos, ensayos y memorias. También fue nominado a un Óscar como actor secundario por el filme 'The Right Stuff' ("Los elegidos de la gloria", 1983) y ganó un Pulitzer a la mejor obra teatral en 1979 por su obra 'Buried Child'.



Fue coguionista del filme de Wim Wenders "Paris, Texas", que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1984. Uno de sus roles más recientes fue en la serie de Netflix "Bloodline".



Shepard murió en su residencia de Kentucky (EE. UU.), tras una larga carrera en la que se destacó como uno de los escritores de obras de teatro más prominentes del movimiento "Off Broadway", producciones teatrales en Nueva York de menor envergadura.

El lado más oscuro

Sus poéticas obras están pobladas por personajes en los márgenes de la sociedad y cuentan el lado más oscuro del "sueño americano", a veces con dosis de surrealismo y de humor.



"En mi opinión, el tiempo dirá que fue una de las voces más significativas de Estados Unidos, que contó la historia de Estados Unidos con una profunda percepción y con un oído para la expresión de nuestras esperanzas y miedos más profundos", dijo a la AFP Gary Grant, un académico experto en Shepard que ha dirigido varias de sus obras.



La organización PEN America, que le otorgó el premio teatral PEN/Laura Pels International Foundation en el 2009, aseguró el lunes que "el legado de

Shepard en el teatro estadounidense es incuestionable".



Nacido el 5 de noviembre de 1943 en Illinois, Shepard tuvo una vida bastante nómada, mudándose de una base militar a otra porque su padre era militar y un expiloto de la Segunda Guerra Mundial. Su madre era maestra.



Finalmente se graduó de un liceo en Duarte, California, donde ya escribía poesía y actuaba, además de trabajar en un establo y en una estancia con caballos. Comenzó a estudiar agricultura en la universidad, pero abandonó los estudios para unirse a un grupo teatral itinerante y llegó a Nueva York a comienzos de los años 60, donde comenzó a escribir obras de teatro.



Shepard enseñó escritura de guiones teatrales en universidades, talleres, festivales y seminarios. Fue electo a la Academia Estadounidense de Artes y Letras en 1986. Deja tres hijos, uno de su primera esposa O-Lan Jones, Jesse, y dos de su expareja y famosa actriz Jessica Lange, Hannah y Walker.



AFP Y EFE