MujeresReescribenMujeres / Columnista invitado

“Katy Tur es más inteligente de lo que parece, y su carrera está en sorprendente ascenso”. El titular corresponde a un reportaje de The New York Times acerca de esta reportera de la cadena NBC, quien brilló por su desempeño como parte del equipo de Donald Trump durante la campaña presidencial del candidato. Al generar amplio rechazo en redes sociales, el titular fue ajustado a: “No puedes retarla: Katy Tur está en ascenso”.

El lenguaje sexista es una realidad también en los medios y se hace presente en publicaciones de todas las categorías y perfiles; pero la movilización sociológica, cultural y digital que se genera a partir de esa realidad nos pone en un cruce único de la evolución del periodismo: las historias reales y noticiosas versus el rol de la mujer en la construcción de esas historias.



Organizaciones como la Unesco han desarrollado iniciativas orientadas a lograr un periodismo inclusivo desde una perspectiva de género, con el gran reto de lograr que esos modelos permeen las salas de redacción de todos los medios del mundo, protagonistas de la construcción de la agenda pública y responsables de comunicar los hechos noticiosos. Los esfuerzos son notables, pero la realidad es aún desalentadora.



Como lectores, el compromiso de erradicar la discriminación de género –no solo de las noticias sino de la sociedad– también es nuestro. El sexismo lo generamos hombres y mujeres, y en esa medida la revisión crítica de cómo aparecen ambos géneros en las noticias es prioritaria: ¿qué narrativa se utilizó? ¿A qué imágenes de apoyo se recurrió? ¿Quiénes fueron consultados? ¿Afecta esta publicación a hombres y mujeres en la misma medida?



Parte de la agenda noticiosa se construye a partir de las demandas de información e interés de los lectores, y es allí donde sin duda estamos eludiendo algo de nuestra responsabilidad.



Titulares de los Juegos Olímpicos de Río en 2016 describiendo a medallistas como “bellezas de ojos azules”, “la esposa del jugador de fútbol americano” o “el trío de gorditas a punto de alcanzar el milagro olímpico” fueron ampliamente difundidos, comentados y compartidos, lamentablemente no siempre a manera de crítica por su enfoque simplista… y ¡sexista!



Para llamar la atención sobre el hecho, desde el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por iniciativa de MullenLowe SSP3, este diario adelantó la campaña #Mujeresreescribenmujeres, a la que se sumaron miles de periodistas, escritoras, artistas, estudiantes, mujeres de todo el mundo que se dieron a la tarea de reescribir titulares sexistas y construir periodismo con perspectiva de género, lo que no implica buscar noticias por y para mujeres, ni destacar a un personaje solo por el hecho de ser mujer, sino lograr un tratamiento equitativo de las agendas noticiosas. La campaña culminó ayer con el especial que se publicó con la selección de los titulares reescritos y de artículos escritos por mujeres.



La masiva participación que logró #Mujeresreescribenmujeres evidencia que la problemática no solo es absolutamente vigente, sino que no será tolerada por mucho más tiempo.



La necesidad de favorecer la equidad de género no es una tendencia, es una realidad. Por eso, la próxima vez que usted lea un titular que lo haga sospechar de sexismo, pregúntense: ¿si el protagonista de la noticia fuera un hombre, estaría escrita de la misma manera? Si la respuesta es no, nos quedará aún mucho por hacer… a todas y a todos.

FRANCISCO SAMPER

Presidente del MullenLowe Group para Latinoamérica, Socio - Fundador y Presidente de MullenLowe SSP3.