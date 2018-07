Las mujeres que quieren tener hijos, pero no tienen con quién

Con 33 años recién cumplidos, Analía Farren decidió congelar sus óvulos. “Hace poco más de un año que estoy en pareja, pero mi novio todavía no quiere tener chicos. El problema es que el tiempo pasa y no tengo ganas de perder la posibilidad de ser mamá”, cuenta. Su decisión refleja una problemática que salió recientemente a la luz en un estudio que suma un factor de complejidad al hecho ya establecido de que la maternidad se da a edades cada vez más tardías.

“La literatura médica y la cobertura de los medios de comunicación en torno a la criopreservación de óvulos sugieren usualmente que las mujeres recurren a este procedimiento para demorar la maternidad por estar concentradas en sus estudios o en sus carreras”, declaró Marcia Inhorn, antropóloga de la Universidad de Yale (Estados Unidos), y agregó: “Nuestro estudio, sin embargo, sugiere que es la falta de pareja estable la principal motivación”.



Entre las motivaciones que surgen del estudio de Inhorn, presentado días atrás en el encuentro anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (Eshre, según sus siglas en inglés), se encuentra también el hecho de que al momento de congelar óvulos, muchas mujeres se encuentran en pareja con varones que no quieren tener hijos o no “se encuentran listos” para ser padres. Así, su estudio pone en entredicho la idea asumida de que el motivo casi excluyente que lleva hoy a muchas mujeres a demorar ser madres es darse tiempo para el desarrollo de una carrera.



Inhorn basó su investigación en 150 entrevistas a mujeres que acudieron a clínicas de medicina reproductiva en Estados Unidos e Israel para congelar (vitrificar) óvulos. El 85% de las entrevistadas se encontraba sin pareja al momento de vitrificar óvulos, un hecho que refleja seis situaciones distintas de vida: algunas estaban solteras; otras, divorciadas; unas acababan de separarse y en algunos casos, las parejas vivían en otros países; otras eran madres solteras, y, en un porcentaje muy menor, estaban enfocadas en el planeamiento de sus carreras.



En los casos restantes (el 15%), las mujeres que recurrieron a la vitrificación de óvulos estaban en pareja, pero estas no querían tener hijos o “no estaban listos para ser padres”; en algunos casos tenían dudas sobre la solidez de la relación; en otros, estaban con múltiples parejas.



Como refleja este trabajo, destacó Inhorn, querer demorar la maternidad en función del estudio o del trabajo fue la causa menos citada. “De hecho, la mayoría de las mujeres ya habían completado su educación y cumplido con sus metas profesionales al momento de elegir criopreservar óvulos”, comentó la investigadora.

Maternidad demorada

“La vitrificación de óvulos que menciona el estudio es un procedimiento de congelación ultrarrápida que permite preservar los óvulos en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero”, explicó Santiago Brugo Olmedo, especialista en medicina reproductiva y director médico de Seremas.



Esta es la respuesta que ofrece hoy la ciencia a la decisión de muchas mujeres de demorar la maternidad sin perder la posibilidad de tener hijos a futuro a partir de óvulos propios.



En Argentina, la demora en la maternidad se refleja en indicadores como la cada vez más avanzada edad promedio en que la mujer tiene su primer hijo. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esta es una tendencia que se verifica desde 2003, siendo hoy 28,8 años la edad promedio en que la mujer tiene su primer hijo, según la Dirección General de Estadística y Censos porteña.



“Es interesante este estudio, ya que si bien en nuestro consultorio vemos que el factor laboral tiene cierto peso sobre la demora en la maternidad, el 80% de las mujeres que han vitrificado óvulos en Seremas lo han hecho porque no estaban en pareja", comentó el doctor Brugo.



Por otro lado, quizá también sea un elemento para tomar en cuenta la falta o menor compromiso con la paternidad de los varones de entre 30 y 35 años de edad que menciona Inhorn en las conclusiones de su estudio. De hecho, hoy se advierte a esas edades una menor actitud de compromiso para con la maternidad y la paternidad, aunque en las mujeres entra a correr la presión del reloj biológico, que advierte que a partir de los 36 años comienza a decaer significativamente su fertilidad”.

La dificultad para ellas de encontrar pareja

Una de las hipótesis que explica por qué a las mujeres les cuesta encontrar pareja con la cual tener hijos tiene que ver con su nivel educativo. Las mujeres en países desarrollados, como Noruega o Australia, son más educadas que los hombres, según informe de la Ocde. De acuerdo con uno de los investigadores, esto representaría menos opciones de parejas masculinas atractivas para ellas. “La mayoría de los hombres no quieren relaciones”, interpretó uno de los autores del estudio, y están dispuestos a salir con mujeres sin educación, mientras que la mayoría de las mujeres educadas, no.



