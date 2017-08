Adiós al pelo con tintes, las canas están de moda

20 de agosto 2017 , 01:16 a.m.

Las canas están de moda y cada vez más mujeres optan por dejar de teñirse para asumir una cabellera plateada, dejando de lado las convenciones estéticas basadas en el culto a la juventud.



Escritora y periodista especializada en la moda, Sophie Fontanel decidió hace dos años decir adiós a la tintura y dejar crecer su pelo blanco. Una experiencia que compartió durante todas sus etapas con sus 119.000 seguidores en Instagram y que relata en un libro titulado ‘Une apparition’ (Una aparición).

No está sola. La tendencia, que nació en Estados Unidos y se está popularizando, es defendida por cientos de mujeres en sitios web como ‘Revolution Gray’ (revolución gris).



Sophie Fontanel, que trabajó quince años para la revista ‘Elle’ y que hoy tiene una columna de moda en el semanario ‘L'Obs’, dice que quiso ayudar a “poner fin a todos los prejuicios” que hay en este tema”.



El sociólogo Frédéric Godart explica que “las mujeres con canas siempre fueron mal vistas”, pues se les asoció casi siempre a la decadencia física”. Lo cual es una tremenda inequidad frente a los hombres, donde tienen connotaciones positivas: desde algo ‘sexi’ hasta ‘señal de sabiduría’.



Afortunadamente, según Godart, “junto con la prolongación del tiempo de vida y la afirmación progresiva de las mujeres en todas las profesiones y campos, las cosas cambian y las canas se convierten en una opción estética como cualquier otra”.



Sin embargo, la presión social sigue siendo fuerte: la escritora Tatiana de Rosnay le contó a ‘Paris Match’ en el 2016 que cuando dejo de teñirse el pelo fue víctima de “mil sarcasmos”. “Hasta los hijos se preocupan cuando te ven con el pelo blanco”. Pero “yo no tengo miedo de envejecer ni a que me vean envejecer”.



