¿Es ella la doble de Maluma?

Yanjana Gutiérrez tiene 21 años y vive en Ocaña, Norte de Santander. Comenta que desde que el artista colombiano Maluma fue adquiriendo reconocimiento, sus amigos comenzaron a notar su parecido con él.



“Para mí eso no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas canciones de Maluma y ya estoy acostumbrada a que algunas personas encuentren cierto aire entre los dos. Se me quedan viendo; unos me lo dicen y sé que otros lo piensan, pero prefieren no mencionarlo. Ahora que él usa barba, sucede con menos frecuencia”, agrega entre risas.

Yanjana no se dedica a la música, lo de ella es el ‘arte’ de tatuar. Encontró en este trabajo una manera de expresarse y de poner a prueba las habilidades que descubrió desde que era niña.

Trabajos realizados por Yanjana Gutiérrez Foto: Cortesía Yanjana Gutiérrez

Cada vez que puede, Yanjana asiste a los festivales de ‘tattoo’ que se realizan en diferentes ciudades del país. Los 23 tatuajes que ya suma en su cuerpo lo demuestran y está concentrada en perfeccionar su talento. Confiesa que no le queda mucho tiempo para realizar otras actividades, pero aun así, tiene como proyecto iniciar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander.

“Aunque para ella es algo muy normal, cuando caminamos o subo una foto en donde aparece, muchas personas me preguntan quién es, haciendo énfasis en su parecido con Maluma”, afirma Brandon Martínez, amigo de Yanjana.



Según la joven, nunca ha visto a Maluma en persona, pero dice que le gustaría estar frente a él:

En su cuenta en Instagram, @yanjanasimps, aparte de registrar momentos de su vida cotidiana, también da a conocer su trabajo como tatuadora.



JOSÉ GRANADOS

