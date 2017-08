Cuando se lleva una ‘vida de perro’

A veces una vida de perros puede ser la mejor de las vidas. Hay dueños de mascotas que viven como reyes y en sus ‘palacios’ quieren que su mejor amigo comparta este estilo de vida.Esta es la experiencia que disfrutan las mascotas que comen, duermen y descansan utilizando el exclusivo mobiliario canino de la marca suiza Laboni.

La firma Volentis, con sede en Arbon (Suiza), ha lanzado esta marca de muebles y enseres para hacer que las vidas de los perros y de sus dueños sean mejores en el terreno práctico y más hermosas en lo que respecta a los sentidos, combinando la creatividad y la legendaria perfección suiza, según aseguran sus creadores.



La línea de camas, comederos y juguetes perrunos Laboni ha recibido en 2017 importantes premios, como los que ganó en las competiciones International Design Awards (IDA) y European Product Design Award Competition.



“Tenemos un compromiso intransigente con la alta calidad y por eso utilizamos en nuestros productos para perros, materias primas de los principales proveedores del mundo que solo puede encontrarse en los muebles de lujo para seres humanos”, señala Friederike Erhorn, directora ejecutiva (CEO) de Volentis y diseñadora de toda la gama Laboni.



¿Locos por hacerlos y locos quienes los compran?



“Hemos creado un surtido exclusivo de cosas bellas que van más allá de ser formas estéticas para gente con estilo, y que sirven para enriquecer la vida, tanto de perros como de cuidadores, y para que los humanos y sus amigos de cuatro patas sean más felices y disfruten compartiendo sus hogares”, señala.



No se trata solo de excentricidad. “Los materiales que usamos son cuidadosamente seleccionados no solo por su valor estético, sino también por su practicidad, ya que esto es lo que realmente importa en la vida diaria del perro”, explica Friederike Erhorn a Efe.



Por eso repelen el agua y la suciedad y son adecuadas para uso en exteriores. “Los dueños también valoran que el pelo de su perro no pueda penetrar las cubiertas, de modo que pueda ser cepillado o aspirado fácilmente”, agrega la diseñadora.



La descripción de sus líneas corresponde a la catálogo de un buen almacén de muebles: “Lujosamente cómodas y muy prácticas son las camas Ascot, que celebra la simplicidad como una forma de arte, con madera de caoba cortada a mano y gruesos cojines garantizan el máximo confort para nuestras mascotas”.



Algunas de las creaciones están fabricadas en cuero de imitación Stamskin One, de tacto suave, “por lo que resulta difícil decir a quién le gustan más los cojines que recubre, si a los perros o a los humanos”.



Según Erhorn, otra innovación incorporada por Volentis al mercado de mascotas es el colchón Laboni Fusion, que utiliza un material altamente elástico denominado SleepTec-Gel en lugar de la espuma viscoelástica (o con memoria), que es habitual en las camas ortopédicas.



No hay que olvidar los comederos diseñados por esta marca, verdaderas mesas para saborear exquisitos alimentos.



EFE