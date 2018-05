Las referencias a Gabriel García Márquez en Los Simpsons

18 de mayo 2018 , 11:10 a.m.

18 de mayo 2018 , 11:10 a.m.

Los Simpsons, serie creada por el estadounidense Matt Groening, ha realizado millones de referencias desde su primera emisión, en 1987. Una de las familias más populares del mundo también realiza ‘guiños’ a lugares de Latinoamérica e íconos culturales que, de un modo u otro, han representado a un territorio o a una práctica artística en particular.

Nuestro ‘Gabo’ fue un ejemplo de ello, según la página del Centro Gabo. La literatura de Gabriel García Márquez recorrió –y, quizá, recorre- el mundo tras su nombramiento como ganador del premio nobel de literatura en 1982. Y Los Simpsons, la familia amarilla –como las mariposas que gustaban a Gabo- ha hecho referencias puntuales al autor de ‘Cien años de soledad’.



En un capítulo denominado ‘La rival de Lisa’, Marge está leyendo un libro que, en la traducción para Latinoamérica, se denomina ‘El amor en los tiempos heroicos’, haciendo referencia al libro de García Márquez denominado 'El amor en los tiempos del cólera', publicado por primera vez en 1985.



Claro, puede ser una muy grata coincidencia, sin embargo, mientras Marge se imagina en los brazos del protagonista del libro, se puede apreciar que la novela transcurre en el mar, sobre un barco y con piratas; elementos parecidos a los que intervienen en el libro de García Márquez.

El segundo momento sucede en un capítulo muy popular de Los Simpson que puede estar basado en un cuento de García Márquez. El capítulo llamado ‘La escéptica Lisa’ cuenta lo que sucede en Springfield –la ciudad de residencia de estos personajes- cuando se descubre un supuesto ángel enterrado en sus suelos.



Ello da pie para muchas especulaciones (Lisa cuestiona el suceso por no tener sustento científico) y Homero Simpsons, el padre de esta familia, empieza a sacar provecho del descubrimiento cobrando dinero por ver al 'ángel'.



Toda la historia del capítulo, tiene similitudes al cuento ‘Un señor muy viejo con alas enormes’, publicado por Gabo en 1970 y que relata la historia de un ángel que cae en mitad del patio de una casa y empieza a mercantilizarse su visita. Por el momento, el parecido del cuento con el capítulo ‘es pura coincidencia’.

Y, finalmente, la referencia más directa de Los Simpsons al nobel colombiano se realiza en el capítulo llamado ‘Los expedientes secretos de Springfield’, episodio que a su vez es una referencia a The X Files –inclusive, los protagonistas son los agentes Mulder y Scully-. En este capítulo, Homero se topa con un supuesto alienígena después de haber bebido en el típico bar de Moe.



Cuando va a testificar lo que vio a los agentes de The X Files, inventa una historia para que no piensen que estaba ebrio al momento del encuentro. “Todo comenzó en el club de caballeros donde charlábamos sobre García Márquez jugando al dominó”, dice el personaje amarillo.

Se evidencia la gran influencia de Gabriel García Márquez en la mayoría de escenarios culturales. No solo es una inspiración para otros escritores y lectores voraces, sino también para unos particulares dibujos animados amarillos que buscan retratar –con la ironía como ingrediente- el mundo en su compleja cotidianidad.

ELTIEMPO.COM