Modelo italiana es criticada por ofertar su virginidad por internet

“Le servirán de muy poco esos estudios si de entrada los está cambiando por dignidad, la virginidad es lo de menos, querida”.

‘Nicole’, una modelo italiana que dice tener 18 años, es centro de críticas por subastar su virginidad, en una ‘oferta’ que hizo pública a través de un video que se ha hecho viral alrededor del mundo.



La joven revela que con el dinero pretende costearse los estudios en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. “Quería una buena educación y por lo tanto empecé a mirar en la web en busca de modos de financiar mis estudios”, explica la modelo.



No obstante, en redes sociales no están de acuerdo con lo que ‘Nicole’ pretende hacer.

“Las mujeres, igual que los hombres, no somos un conjunto único, somos seres humanos independientes, yo no lo haría, no me parece correcto, pero ella es libre de hacerlo. ¡Qué mal va el mundo!”, manifiesta Sara Elías.



En tanto, el diario ‘The Sun’ añade que la idea de la italiana surgió luego de encontrar una serie de páginas de subastas que ya habían utilizado otras mujeres para vender la virginidad.



‘Nicole’ indica que espera cobrar lo máximo posible para pagar sus estudios, ayudar a su familia y comprarles una casa a sus padres.



Otros comentarios en redes sociales son duros con la joven y señala que, “entonces, no es modelo, es prostituta”, como dice @vlopezgirones, o “que se ponga a trabajar de verdad”, @Muncriss.



De acuerdo con mencionado diario, la mujer ya recibió como oferta que se elevada a un millón de euros por una noche. ‘The Sun’ añade que cuando tenía 16 años decidió que “su virginidad era preciosa. “Hay muchos hombres interesados. Estoy segura de que lo pasaremos bien. Si alguien paga tanto por ti, estoy convencida de que te tratará bien”, asegura.



Por estas declaraciones, el usuario de redes sociales Erec Rogal manifiesta: “Este detalle muestra bien a las claras cuáles son los valores de nuestra juventud actual”.

ELTIEMPO.COM