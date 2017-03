Moda exclusiva que sale de una impresora 3D

¿La moda del futuro cambiará la etiqueta ‘made in’ (hecho en) por la de ‘homemade’ (hecho en casa)?



Esta posibilidad está cada vez más cerca desde que una diseñadora israelí de 28 años diseñó y fabricó en casa una colección completa de moda femenina ready-to-wear (lista para usar), compuesta de cinco prendas, utilizando máquinas domésticas para imprimir en tres dimensiones.



Esta forma de hacer nuestra propia ropa aún es poco práctica, porque el proceso de investigación y desarrollo que le permitió a Danit Peleg crear esta minicolección duró nueve meses e imprimirla le tomó 400 horas, casi 17 días, por prenda.

Pero Danit está perfeccionando su técnica día a día y este avance conseguido por esta diseñadora en Tel Aviv (Israel) permite echar un vistazo a una forma innovadora y creativa de obtener nuestra vestimenta: diseñarla e imprimirla en casa.



Danit, quien según el diario Daily Mail sabía muy poco sobre la tecnología en 3D e incluso era tecnofóbica, asegura que ha sido la primera en crear una colección completa de ropa impresa en casa, algo que hizo cuando era estudiante en la Escuela de Ingeniería y Diseño Shenkar y como parte de su trabajo final de graduación.



Al año siguiente utilizó una versión mejorada de su técnica para diseñar e imprimir el vestido que utilizó la deportista Amy Purdy, con sus dos piernas amputadas, para bailar un solo de samba sobre sus extremidades protésicas, en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, en Brasil.



Consultada por Efe sobre si considera que la ropa impresa en casa en 3D es el futuro de la moda, Danit Peleg señala que cree que veremos cada vez más colecciones fabricadas de este modo.



“Lo que hice es una prueba de este concepto a nivel experimental, ya que se tardaron unas 400 horas en imprimir un vestido, por lo que imprimir ropa en 3D todavía no es algo que se pueda hacer fácilmente”, dijo Peleg.



“Para que esta forma de producción casera se convierta en algo habitual, hay que mejorar dos factores principales: la velocidad a la que imprime la máquina y la calidad de los materiales utilizados, es decir, los filamentos con los que se imprime la indumentaria”, adelanta.



“Los filamentos que he producido son flexibles y coloridos, pero todavía no son como el algodón”, reconoce Peleg, aunque cree que es solo cuestión de tiempo, hasta que se lancen al mercado más materiales ponibles e impresoras más rápidas.



“Si la tecnología mejora significativamente, sí que la impresión casera de ropa en 3D podría ser el futuro de la industria de la moda”, enfatiza esta diseñadora israelí.



Para Peleg, las consecuencias de esta transformación serán enormes, ya que repercutirá en menos gastos de envío, una mayor personalización de la ropa y, lo que es más importante, se democratizará el diseño, ya que cualquier persona podría diseñar su propia indumentaria.



“Al igual que sucede actualmente con un video viral, una grabación que se difunde amplia y rápidamente por internet, en el futuro se podría ver una ‘camiseta viral’, que alguien ha diseñado y que, de repente, todo el mundo estará usando después de imprimirla en su casa”, vaticina Peleg.

La tecnología que utilizó

Danit ha utilizado para sus vestidos impresos un filamento fuerte pero flexible denominado ‘filaflex’, los programas informáticos Optitex y Blender, impresoras domésticas Witbox y diseños textiles inspirados en unas estructuras en 3D desarrolladas por el investigador estadounidense Andreas Bastian y denominadas Mesostructured Cellular Materials (MCM).



Esta diseñadora imprime las estructuras MCM con materiales blandos (los filamentos ‘filaflex’), creando nuevos tejidos, con los que diseña la ropa.



EFE