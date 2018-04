Colombia es virreina en Miss Universo 2017

27 de noviembre 2017 , 04:56 a.m.

La señorita Colombia, Laura González, fue elegida como virreina en Miss Universo 2017, durante el reinado de belleza universal realizado este domingo en Las Vegas, en el que participaron 92 candidatas, número récord en la historia de este certamen.



La corona de Miss Universo se la llevó Miss Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, y el tercer puesto fue para la jamaicana Davina Bennet.

Miss Colombia descrestó en todos los desfiles del reinado del belleza. Esto la llevó a entrar al grupo de las cinco semifinalistas junto a Sudáfrica, Venezuela, Tailandia y Jamaica.



Tras las respuestas de las finalistas, donde le preguntaron a la colombiana cómo les explicaría a las nuevas generaciones qué es el terrorismo, afirmó: “Ustedes no pueden estar cerca de las armas. Hay que estar más cerca de los libros, de la cultura, de los amigos, de sentir más amor”, los jurados la seleccionaron como una de las favoritas..



Su respuesta final a la pregunta sobre cómo aplicaría su mejor cualidad como Miss Universo fue: “Soy una apasionada por todo lo que hago y eso me lleva a ser una apasionada de la disciplina. He sido una apasionada como actriz, como reina y lo seré como Miss Universo”.

Por sexta vez, el país tiene este título en este concurso mundial de belleza y se une a los nombres de Paola Turbay (1992), Paula Andrea Betancourt (1993), Carolina Gómez (1994), Taliana Vargas (2008) y Ariadna Gutiérrez (2015).



Esta última, no hay que olvidarse, ostentó la corona por algunos minutos, y meses después dejó su título de virreina para volver al modelaje.



La reina colombiana llamó la atención desde el primer momento, cuando fue llamada como la primera finalista por las Américas por Steve Harvey, el presentador del evento.



“Perdedores del mundo, aquí estoy y soy uno de los tuyos. Pero gracias a mi esfuerzo hoy soy una campeona”, dijo.



Desde ahí, esta joven nacida en Cali hace 22 años, hija de industriales caleños que encontraron una vida laboral en Cartagena, actriz de profesión, que habla inglés y francés, fue haciendo el camino para llegar lejos en el certamen.



En todos sus desfiles, la candidata de Colombia lució feliz y desparpajada, además de segura. La reina colombiana estudió actuación en Casa E, de Bogotá, y para ella la pasarela es el escenario teatral donde solo tiene una oportunidad para hacer su gran personaje y la aprovecha.



La reina tuvo una infancia en Cartagena llena de amor por parte de su familia, pero matoneada en el colegio debido a su sobrepeso. Incluso, en una entrevista dijo: “En mi ciudad me critican por todo: por gorda, porque no soy negra, porque vivo en Manga, y eso que les llevé la segunda corona de Señorita Colombia”.



La competencia era dura porque fue un año de mujeres profesionales (tres ingenieras en este grupo: EE. UU., Venezuela y Canadá)



La reina colombiana, que fue elegida atípicamente en marzo pasado, tras varias décadas de celebrarse el Concurso Nacional de Belleza en noviembre, llegó a la final colombiana en una competencia fuerte con la reina de César, Anabella Castro, la gran favorita del público.



Mide 1,78 metros y sus medidas son 86-65-95, y fue la última nombrada entre las cinco finalistas de Miss Universo, en el que también estuvieron Sudáfrica, Venezuela, Tailandia y Jamaica. Finalmente llegó el grupo de las tres, en el que quedaron además Sudáfrica y Jamaica.



Para Frank Solano, presentador de La red, “Colombia tiene el mejor cuerpo de Miss Universo, el más trabajado. Es una mujer elegante y tiene mucha fluidez verbal. Miss Colombia tiene la belleza de nuestros ancestros indígenas, es una Pocahontas; por eso le fue tan bien”.



EL TIEMPO