'La vida nocturna es más que licor y fiestas’

La vida nocturna de Ámsterdam (Holanda), una ciudad mundialmente reconocida por sus excesos, desde hace varios años tiene un guía que ha logrado llevarla, entre otras cosas, a una reducción entre 2015 y 2017 del 25 por ciento de violencia en las noches en uno de los distritos más famosos por sus fiestas: Rembrantplein, a pesar de que desde el 2013 existe la posibilidad de permisos de apertura las 24 horas para clubes y bares.



Buena parte de ese éxito se debe a Mirik Milan, alcalde nocturno de Ámsterdam, quien recientemente estuvo en Bogotá y dejó, en este diálogo con EL TIEMPO, algunas claves que podrían ser aplicadas en la ciudad y otras grandes capitales del país con importante vida nocturna.

La Alcaldía Nocturna de Ámsterdam es una ONG que funciona como asesora de la Alcaldía de la ciudad, Milan, de 36 años de edad, fue elegido en el 2012 en una votación nocturna y reelegido en el 2014. Antes de su cargo actual fue director de múltiples eventos de la industria creativa y desde hace 15 años es promotor y organizador de fiestas de música electrónica.

¿Cómo lograron tomar una ciudad como Ámsterdam, cuya vida nocturna es conocida globalmente, y mantener contentos a los residentes y a los visitantes?



La Alcaldía es una fundación sin ánimo de lucro independiente que se asegura de que la vida nocturna de Ámsterdam sea muy dinámica y vibrante, queremos tender un puente con la municipalidad, entonces somos consejeros del alcalde de la ciudad, de los dueños de pequeños bares, clubes nocturnos y festivales, pero también de los residentes de la ciudad.



¿Cuál es la clave para administrar una ciudad de noche?



El diálogo. Antes, cuando había un problema en la noche la reacción de los oficiales o la policía siempre era ‘tenemos que cerrar esto’ en lugar de reunir a todos los involucrados, como son la policía, el alcalde, los residentes, los dueños de clubes, y lograr entre todos una solución que funcione. Solo puedes cambiar la vida nocturna y hacerla más pacífica cuando hay trabajo en equipo.

¿Cómo logran no interferir el uno en las decisiones del otro, en cuanto a alcalde diurno y nocturno?

​

Soy un asesor directo del alcalde y su despacho, pero por supuesto, el alcalde de Ámsterdam toma todas las decisiones. Nosotros no legislamos, somos una ONG, somos los ojos y oídos del alcalde en la noche.



¿Qué diferencia hay con otros asesores?

​

Es muy difícil adentrarse en lo que pasa en la vida nocturna desde una oficina en la Alcaldía, porque mucha gente en la Alcaldía sabe mucho sobre arte, arquitectura, entre otras, pero no saben sobre música, baile, fiestas, festivales, etc. Así que nosotros les damos buenos consejos para que ellos puedan hacer buenas leyes que realmente funcionen para la ciudad.



¿Qué cambios tuvieron que hacerse para organizar mejor la vida nocturna y que funcionara tanto para los residentes y vecinos como para la gente que quiere estar de fiesta?

​

Es importante la consciencia, educación y acceso. Tratamos de que la gente sea consciente de que las ciudades se benefician de tener una vida nocturna desde la parte social, cultural y económica; social, porque la gente se ve y encuentra en las calles, se vuelven amigos, se enamoran... Cultural porque la música, la oferta cultural, es buena para el turismo. Y la parte económica es obvia: restaurantes, bares, etc.



¿Y en cuanto a la educación?

​

Buscamos educar a los dueños de los clubes pero también a los que salen de fiesta sobre cómo comportarse; por ejemplo, que la música no esté muy alta para que la gente pueda dormir en los barrios, pero también que cuando la gente salga de los clubes sepa que no está bien ponerse a gritar. Todos deberían tener respeto por la ciudad y si la ciudad te da la oportunidad de enfiestarte hasta tarde debes dar cierto respeto a cambio y no quedarte por ahí haciendo desorden.

¿Habló también del acceso?

​

Significa que los dueños de bares, los promotores, los jóvenes, necesitan tener acceso a las autoridades. Nos debemos asegurar de que tengan acceso a la Alcaldía y que allí entiendan que ellos son hombres y mujeres que trabajan duro y simplemente tienen su negocio en la vida nocturna.



¿En la noche hay mucho talento?

​

Claro. Hay mucha gente que desarrolla sus talentos en la vida nocturna y hacen sus carreras allí. Todos empiezan pequeño, cada artista comienza en un pequeño club, ahí construyen sus fans, su reputación, no empiezan en un festival con 50.000 asistentes, todos necesitan empezar pequeño y ese es el valor de la vida nocturna.



¿Fueron necesarios cambios en la infraestructura o en la distribución espacial de las cosas?

​

Tenemos un muy fuerte distrito de baile, también con muchos restaurantes, entonces lo que nos aseguramos es que este lugar sea muy agradable y de que en la noche (desde las 11 p.m.) no circulen vehículos para que la gente pueda caminar tranquila y encontrarse con amigos, etc.



Qué nos puede decir del tema de las peleas...

​

La noche tiene un lado positivo y un lado negativo, el positivo es el desarrollo de talentos pero el malo es, por supuesto, exceso de alcohol, violencia, drogas... Con el proyecto que hemos estado desarrollando, de trabajo conjunto con los dueños de bares y clubes, con los residentes, la ciudad y la Policía, tenemos una reducción en el distrito de Rembrantplein del 25 por ciento de la violencia en la noche y un 30 por ciento de reducción de la gente botando basura en la calle, gritando, no usando los inodoros sino la calle, etc.



¿Su balance es positivo?

​

Este proyecto empezó en 2015, en esos dos años tenemos números significativos para mostrar los resultados. Es también importante resaltar que estos logros también han sido posibles por las inversiones compartidas. La ciudad invierte dinero y también la comunidad de bares, restaurantes y clubes. Muy frecuentemente las ciudades dejan todos los costos para estos últimos.



Es decir, si a todos los ciudadanos les conviene, todos aportan...

​

Sí. La vida nocturna realmente es acerca de asegurarse de que la gente joven tenga oportunidades, no es solo seguridad, no solo bebida y drogas, es realmente acerca de crear una mejor oferta y cuando una ciudad es diversa culturalmente, hay más inclusión social ¿Por qué? Porque la diversidad cultural significa más empleos y cuando la gente puede trabajar se acerca más porque no tener dinero deja de ser un motivo para no integrarse.

En Rembrantplein tienen unos ‘hosts’, una suerte de acompañantes, ¿cuál es la diferencia con tener policía en el sector?

​

Los ‘hosts’ son gran parte de la razón por la que en el distrito logramos la reducción de violencia y demás avances. Ellos son trabajadores sociales, personas que saben qué hacer con gente que quizás esté borracha o no se siente bien; se comportan como amigos pero también saben cómo desescalar situaciones que pudieran convertirse en un problema. Por ejemplo, si estás bebiendo en la calle y eso es ilegal, te lo recuerdan para que no te pongan una multa, ellos tratan de ayudar, por eso son bien percibidos.



¿Y la policía?

​

Respecto de la Policía, ahora son menos visibles en la noche porque crea un ambiente más relajado, y cuando la gente está más relajada en su ambiente es más probable que se comporten mejor.



Este modelo de Alcalde nocturno ha sido adoptado también en otros países de Europa…

​

También en Latinoamérica, de hecho en Cali hay un Gerente de la Noche, estuve en Cali el año pasado por invitación del Alcalde Mauricio Armitage, allá cambiaron la hora límite de los clubes de 2 a 4 de la mañana. Hay muchos alcaldes de la noche en el mundo, por ejemplo en Londres, pero también en Nueva York se va a hacer una oficina de vida nocturna.



Lo que ves es que las ciudades son diferentes pero lo que la gente quiere es los mismo: salir de noche pero también dormir, es por eso que compartiendo ideas se puede ajustar este proceso para cada ciudad.



En la actualidad hay un gran interés en que las ciudades sean 24 horas, ¿cuál sería un primer paso para Bogotá?



Creo que el primer paso es que los promotores de clubes, los dueños de restaurantes y bares se sienten a hablar. Siempre decimos que no se empieza instalando un Alcalde Nocturno, se empieza iniciando una conversación. Es importante que los operadores de la noche consoliden una visión de qué es lo que sería su ciudad 24 horas, por ejemplo, qué significaría una Bogotá 24 horas, a quién queremos involucrar, cómo lo lograremos.



Luego, que presenten esta visión a la Alcaldía de su ciudad y recordar que un ‘No’ es el primer escalón para un ‘Sí’. A Ámsterdam le tomó cuatro años llegar a donde está ahora. Las cosas y los cambios no van a pasar de una noche para otra, también es importante que la gente tenga eso presente.



¿Cuánto le tomó a Ámsterdam llegar a esto?

Tardó cuatro años en llegar a donde está ahora. Las cosas y los cambios no van a pasar de una noche para otra, también es importante que la gente tenga eso presente.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de ELTIEMPO.COM@M_I_O_F