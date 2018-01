El valiente mensaje de Stephen Hawking para luchar contra la depresión

Durante una conferencia en el Royal Institute de Londres, el científico Stephen Hawking hizo énfasis en las personas que atraviesan dificultades por culpa de la depresión.

El inglés, que cumplió 76 años el lunes, expuso un paralelo ante el auditorio entre los agujeros negros y la depresión.



En su mensaje, Hawking envió un aliento para las personas que sufren alguna dificultad en su salud mental.



De acuerdo con ‘The Independent’, Hawking dijo: El mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como están pintados. No son las cárceles eternas que una vez fueron pensadas”.

El científico prosiguió: “Las cosas pueden salir de un agujero negro tanto en el exterior como posiblemente en otro universo. Entonces, si sientes que estás en un agujero negro, no te rindas, hay una salida”.



En la conferencia, a la que asistieron unas 400 personas, se realizó una retrospectiva a la vida del inglés y destacó los difíciles momentos cuando le diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica en 1963.

“Aunque fue desafortunado contraer la enfermedad de la neurona motora, he sido muy afortunado en casi todo lo demás. He tenido la suerte de trabajar en física teórica en un momento fascinante y es una de las pocas áreas en las que mi discapacidad no era una desventaja seria. También es importante no enojarse, no importa cuán difícil parezca la vida porque puedes perder toda esperanza si no puedes reírte de ti mismo y de la vida en general”, manifestó Hawking, según ‘The Independent’.



No es la primera vez que Hawking da este mensaje para luchar contra la depresión, medios ingleses también han señalado que en 2016 alentó con estas palabras a las personas que la padecen.



Según el medio británico, la conferencia será trasmitida por BBC Radio en enero 26 y febrero 2.



ELTIEMPO.COM