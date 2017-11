El emotivo mensaje con el que Patricia Janiot se despidió de CNN

Tras recordar algunas de sus entrevistas con Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Hugo Chavez y el presidente Juan Manuel Santos, se dio inicio al que fue el último programa de la colombiana Patricia Janiot como imagen de CNN.

Con voz entrecortada, narró las expectativas que tuvo al llegar por primera vez a este canal internacional y dijo a la audiencia que llegó el momento de la despedida de esta etapa de su vida.



“Espero contenerme y no lagrimear porque me he quebrado durante toda la semana, vamos a ver si esta vez logro hablar sin que este nudo en la garganta me enmudezca, me parta”, expresó con ese particular tono de voz con el que durante sus casi 26 años de trabajo informó con este medio históricas coberturas noticiosas.



La presentadora, que se despidió de los televidentes durante la emisión nocturna del programa Panorama Mundial, recordó sus inicios en CNN y agradeció a varios de sus mentores entre esos al fallecido Abel Dimand, a quien describió como un hombre que dejó muy bien construidos sus cimientos y los valores de la operación en español de esa cadena.



“Fue un maestro de este oficio; un mentor, un periodista, una institución de esas que nos enseñaba a dudar y a cuestionar. Un guardián del idioma, un amigo, un director que nos ha hecho falta desde hace muchos años en la sala de redacción”, comentó Janiot sobre Dimand, quien fue jefe de redacción del noticiero en español.

John Petrovich, Rolando Santos, Chris Crommett y Cynthia Hudson también hicieron parte de la lista de personas a quien la colombiana agradeció su respaldo durante “las situaciones periodísticas más críticas bajo el asedio de gobiernos e instituciones e incluso” las dudas de sus colegas.



“Todos me enseñaron lo importante que es defender y cuidar el mejor legado de un ser humano o de una organización: su reputación. La reputación de CNN. Lo importante que es trabajar con responsabilidad e integridad”, prosiguió.

También expresó su gratitud a su equipo de trabajo, miembros de la producción, a los técnicos, los camarógrafos, los editores, los directores. “Ustedes son esa fuerza que trabaja con la misma dedicación, pero que no se lleva los créditos”, dijo.



Citó su entrevista con el escritor Jorge Boucay en la cual le dijo: "hay tres cosas que conspiran contra la felicidad de un ser humano: el miedo, la culpa y la vergüenza" y con gallardía aseveró que se siente satisfecha por haber vencido el miedo que puede paralizar y no dejar evolucionar, pues dio un paso en la dirección correcta.



“Espero que sigamos en contacto. El celular tiene el poder de mantenernos muy cerca… conectados e informados. Me verán por otra pantalla. Espero seguir contando con su apoyo y su cariño. Espero contarles mejores noticias. Ustedes cuentan con mi gratitud infinita. Hasta pronto. Hasta siempre”, concluyó.



A través de Twitter CNN impulsó el numeral #GraciasPatricia e invitó a los usuarios a compartir sus mensajes para la presentadora.

#GraciasPatricia Créditos muy tristes pero con esperanza de lo bueno que se viene en tu vida. Patricia, mi respeto y admiración, un abrazo de tu fiel audiencia panameña 🇵🇦, te seguiremos siempre. Infinitas bendiciones y éxitos. cc @patriciajaniot CG. pic.twitter.com/YhnNNxmzpR — César Galástica (@cesargalastica) 18 de noviembre de 2017

Gracias colega por ser la “Dama de las noticias”. Gran representante de la mujer latina: triunfarás donde vayas. 👏🏼👏🏼 — Violeida (@Viogue) 18 de noviembre de 2017

@patriciajaniot Disfruto cada segundo de esta emisión de PM. Indefectiblemente con un poco de nostalgia. Gracias por darnos a través de @CNNEE su talento, profesionalidad y elegancia en cada entrega con la que ha ganado nuestra admiración y cariño. #GraciasPatricia — Charys Melo (@CharysMelo) 18 de noviembre de 2017

Dios le ayude en sus planes personales, nos va a hacer falta, muy profesional y marca una buena época. Le deseo lo mejor. — Hugo Brenes (@brenes_hugo) 18 de noviembre de 2017

.@patriciajaniot: "Las muestras de infinito aprecio me reconfirman que este viaje largo e intenso sí que ha valido la pena". | #GraciasPatricia por tu profesionalismo, el éxito lo tienes asegurado. Hasta pronto, hasta siempre pic.twitter.com/pZM5Dtzbjv — CNN en Español (@CNNEE) 18 de noviembre de 2017

