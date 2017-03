Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, portada de ¡HOLA! Colombia

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ya son una pareja conocida por todos. Derrochan amor y complicidad en cada una de sus apariciones y la inauguración de la nueva tienda de Porcelanosa, en Bogotá, no fue la excepción. En esta ocasión, antes de una noche llena de glamour, la pareja compartió una sesión de fotos y entrevista exclusivas para ¡HOLA! Colombia.

“Me toca ir a trabajar… de príncipe consorte”, dice con gracia el Nobel de Literatura antes de comenzar las fotos en las que lucieron tan felices como siempre. Isabel aseguró que no tienen ningún afán de casarse. “Somos muy felices así y por el momento y a estas alturas de la vida, no vemos necesidad de cambiar nuestra situación”.



(Lea también: 'Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ya están en Colombia')



Pero esta no es la única exclusiva de la más reciente edición de ¡HOLA! Colombia. La revista reveló una gran noticia para la familia Santo Domingo: Alejandro y Charlotte Wellesley están esperando a su primogénito, que será el primer heredero de la nueva generación de esta familia.



Además, detalles del Baile de la Rosa, una emotiva entrevista con Angelina Jolie, tips de moda, cocina y mucho más. Disponible ya en los puntos de venta.



¡HOLA! Colombia