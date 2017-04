‘Martín Elías no tiene que pagar por los delitos de su padre’

María Antonia García, quien el viernes escribió en Twitter tras la muerte del cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta que Colombia estaba “en el séptimo círculo del infierno de los valores morales” por llorar “la muerte del hijo de un asesino”, matizó en la mañana de este lunes su declaración, en una entrevista en 'La W Radio'.



Tras el trágico accidente de tránsito en las vías de Sucre, ocurrido el viernes, y el posterior tuit de García, ella señaló en la cadena radial: “Honestamente, ese tuit salió porque yo en ese momento, cuando leí que había muerto Martín Elías, recordé todo el tema de Doris Adriana Niño y fue una reacción emocional que no tenía ninguna conexión con este joven”.

“Él no tiene por qué pagar por los delitos o las acciones que haya cometido su padre”, le dijo a 'La W Radio'.



El sábado, tras los múltiples mensajes que se recibieron en las redes sociales de EL TIEMPO por las afirmaciones de García, no vinculada a la nómina de esta Casa Editorial y quien escribe como columnista digital del diario, este medio señaló que no comparte dichos comentarios y que se aparta de ellos, a la vez que reitera sus condolencias a toda la familia del cantante.



“Este diario exhorta a rendirle un homenaje de despedida en paz y respeto, al que nos sumamos con un profundo reconocimiento por su trayectoria artística”, se puntualizó en un comunicado.



Diferentes personalidades del mundo del vallenato, fanáticos y allegados a Martín Elías rechazaron la afirmación en Twitter de García durante el fin de semana.



García, en la misma entrevista con 'La W', evadió responder si había llamado ‘genocida’ al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter. “En este momento no recuerdo haberlo dicho”, respondió.



Y añadió: “En todo caso, eso no exonera a las personas que me han acusado durante dos días y que me han amenazado con que van a matarme”.



