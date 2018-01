COS, la marca que reinventó el minimalismo

Cuando a fines del 2007 se anunció la apertura de la primera tienda de una marca llamada COS, las expectativas eran mínimas. La prensa especializada sabía que era el lanzamiento mundial de una etiqueta perteneciente al grupo sueco H&M y que, lejos del sello ‘fast fashion’, sus diseños se alejaban de las tendencias, pero COS solo era visto como un experimento de corta vida.



Poco importó que la marca tomara como centro de operaciones a Inglaterra; que el desfile de presentación en la Real Academia de Londres tuviera excelente crítica por el sello minimalista de sus diseños, y que su tienda, ubicada en Regent Street, se convirtiera rápidamente en la favorita de conocedores de la moda.

Diez años después de su estreno global, las bajas expectativas han quedado en el olvido. La propuesta minimalista y casi sin sobresaltos de la marca, precisamente, se han convertido en su fortaleza. COS, la marca experimental y aparentemente sosegada, hoy es sinónimo de novedad, vanguardia y éxito internacional.



“La moda de COS es atemporal y hacemos ropa para gente que busca algo más allá de las tendencias”, aseguraba en abril del año pasado a ‘The Independent’ Karin Gustafsson, la directora creativa de la marca, cuando presentó la colección cápsula con que la firma celebraba sus diez años. Nacida en Suecia y formada en sastrería, al inicio de su carrera Gustafsson trabajó creando vestuario teatral y luego se integró al taller de uno de los sastres más reconocidos de Estocolmo, pero después decidió perfeccionarse en el Royal College of Art de Londres. Los ejecutivos de H&M asistieron a su desfile de graduación en el 2006 y decidieron contratarla para que iniciara el proyecto COS. Entonces, el equipo de diseño estaba integrado por 15 personas, actualmente son más de 150.



En la primera etapa del proyecto ni siquiera los ejecutivos del conglomerado sueco tenían realmente definido su sello de diseño. Encontrar el ADN de la nueva marca fue la principal tarea de Karin Gustafsson, quien entonces tenía como únicas directrices crear un producto que fuera moderno, que no siguiera los lineamientos de las marcas apegadas a lo ‘fashion’ y que tuviera un precio accesible. Durante el proceso trabajaron constantemente en la reinvención o deconstrucción de prendas básicas del guardarropa como pantalones, el vestido negro, la chaqueta ‘blazer’ o los abrigos. “Tuvimos que trabajar mucho en ese terreno para desarrollar reglas sobre cómo hacer las prendas. Un producto de calidad significa no solo un tejido costoso, sino que debe ser hecho de la manera correcta”, explicaba Gustafsson.



El punto de partida para las colecciones de COS inevitablemente se relaciona con las bases del diseño industrial o la arquitectura, aunque sus creativos aseguran que también los influye cualquier cosa que surja de otros campos, como el cine o la música. La otros dos conceptos sobre los cuales la marca desarrolla sus colecciones son geometría y funcionalidad. Así, Martin Anderssen, el director creativo de la línea masculina, señaló el año pasado a ‘El País’: “Una constante en nuestras colecciones es la funcionalidad, que está no solo en las cosas obvias como los bolsillos, sino que también tiene que ver con piezas que puedas lavar en casa o que puedas utilizar para ir a trabajar y luego a un evento”.



Para entender mejor la filosofía de diseño, este año la firma presentó su primer libro, ‘Creating With Shapes’ (‘Creando con formas’), donde explica su método básico, desarrollado por la profesora del Royal College of Art Usha Doshi, antigua colaboradora de COS. La publicación, que mezcla textos descriptivos con patrones e indicaciones para confeccionar algunas de sus prendas icónicas, relata cómo a lo largo de esta década el sistema ha revitalizado el minimalismo de vanguardia que caracteriza a la marca. El método utiliza siete formas básicas para desarrollar las colecciones: el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el diamante, el círculo, el óvalo y el octógono.



En el libro se destacan 11 piezas que se han realizado siguiendo la técnica de Doshi. Entre ellas hay un abrigo de lana clásico con detalles geométricos en la espalda, una camisa con pliegues frontales y un vestido de seda asimétrico. Estos diseños son el reflejo de la filosofía COS: ropa calmada, sin tiempo y cuidadosamente estética. Moda que corre lejos de la moda.

Una nueva concepción del vestuario y la moda

COS es la abreviatura de Collection of Style y es una firma con más de 160 tiendas y presencia en 30 países. Su catálogo de ropa al borde de lo anónimo se nutre del diseño, la arquitectura, el grafismo y artes plásticas contemporáneas, además de haber redefinido el minimalismo. Ha popularizado una nueva concepción de vestuario que aspira a la longevidad. Su uso de textiles naturales y su restringida paleta de colores representan un antídoto contra la efímera vida que en las últimas décadas intoxica el negocio de la moda.



JUAN LUIS SALINAS T.

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @JuanLuisSalinas