El video en el que Marc Anthony enseña a Will Smith a bailar salsa

Casi 1.2 millones de reproducciones logró -en su primera media hora de publicado en Facebook- el video en el que el cantante de salsa Marc Anthony le enseña a bailar dicho ritmo al actor estadounidense Will Smith.

La grabación tiene un minuto de duración y fue realizada a bordo del pasadizo de un moderno yate en Estados Unidos.



El clip de Facebook permite ver cómo inicialmente Will Smith tiene problemas para combinar pasos al lado de su esforzado profesor, pero en cuestión de segundos se adapta al ritmo de 'Vivir mi vida', una de las más emblemáticas canciones de Marc Anthony.



En la parte final del video el cantante salta encima Will celebrando el éxito de su improvisada cátedra de baile."Eres brillante", le dice el ex esposo de Jennifer López al recordado protagonista de "El príncipe del rap", desatando furor en los que presencian la escena.

Cabe indicar que este clip fue publicado originalmente en la cuenta de Instagram de Will Smith, celebrando su post número 100. "Vamos por otros 100", escribió el actor estadounidense. En Facebook el actor cuenta con 76 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene 13 millones.



EL COMERCIO / GDA