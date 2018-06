¿Tenía Maradona la escarapela de René Higuita?

Las patéticas imágenes que protagonizó Diego Armando Maradona en el partido en el que Argentina logró su pase a octavos en el Mundial de Rusia son aún motivo de controversia.

El exjugador, campeón del mundo en México 1986 y posiblemente uno de los mejores de la historia, negó este miércoles a su llegada a Moscú que hubiera tenido problemas cardiorrespiratorios durante el partido que se jugó en San Petersburgo.



En un audio dirigido a su pareja, Rocío Oliva, y remitido por el entorno del exfutbolista, Maradona aseguró que no le tuvieron que poner "una inyección de adrenalina", como difundieron algunos medios para evitar riesgos en su organismo.



Se trata de una más de la cadena de aclaraciones que ha tenido que hacer el polémico exjugador y quienes lo acompañan en Rusia tras su penosa exhibición dentro del estadio. Incluso, varios medios internacionales que cubren la máxima cita deportiva del balompié alcanzaron a enviar a sus abonados un urgente anunciado el crítico estado de salud.

Por si fuera poco, la cadena Ser informó desde Moscú que Maradona estuvo en el estadio con el Fan ID del ex portero de la Selección Nacional René Higuita, hecho que es una contravención porque este pasaporte de acceso a los escenarios deportivos es de uso personal.



Higuita se encuentra también en Rusia y comparte con Maradona una vieja amistad que data de cuando ambos eran estrellas en sus respectivas selecciones.



No es la primera vez que se informa de una crisis de salud del argentino. En otras ocasiones, se ha dicho que ha sufrido por sobredosis de droga. Una adicción que 'El Pelusa' adquirió desde cuando jugaba en Nápoles y era el centro de atención de una sociedad que aplaudía sus logros deportivos y de un círculo tóxico de amigos.



De hecho, luego cuando jugó en el Sevilla los periodistas del diario Marca contaban que para cubrirlo informativamente había dos equipos en la redacción: uno de día para los entrenamientos y partidos y otro de noche para sus desaforadas rumbas.

Lo ocurrido ahora en Rusia revivió la vieja leyenda de un astro completamente extraviado.



“Las imágenes de Maradona son de lo más vergonzoso que he visto en mucho tiempo”, sentenció apesadumbrado, en las últimas horas en el espacio ‘El Larguero’, su director Manu Carreño.



“Primero no sé ni cómo lo invitan a esa zona del estadio para dar la imagen que da, que ha rematado ya con el último gesto ese de las dos peinetas. Segundo, no sé cómo lo enfoca la señal internacional de la realización, que está encantado con ver a Maradona haciendo el gorila en el palco”, aseguró Carreño en la cadena de radiodifusión española.



“¡Vaya imagen! No podía dar más vergüenza ver a este personaje en el palco”, agregó el periodista ibérico.



La señal internacional mostró a Maradona con los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido, luego haciendo gestos obscenos contra los nigerianos, gritando con los goles de Messi y de Marcos Rojo, bailando con una joven nigeriana y finalmente tumbado en una silla.



El excapitán se llevó todas las miradas y dio la nota negativa. Según pudo saber La Nación de Buenos Aires, “al Diez le bajó la presión y fue atendido de inmediato por los médicos del estadio. A los pocos minutos estaba recuperado y pudo retirarse del lugar caminando con normalidad”.



Su comportamiento causó revuelo en las redes sociales. Fue protagonista de cientos de memes y paradójicamente fue tendencia en Twitter incluso superando al propio Messi, quien con su talento guio a Argentina al triunfo.



La Nación contó, además, que tanto las hijas, Dalma y Gianinna, como varios integrantes del círculo íntimo de Maradona se encargaron de descartar y desmentir una series de audios que fueron viralizados en los que se hablaba de una situación más delicada. Sin embargo, Diego apagó todas las especulaciones con un posteo en su cuenta de Facebook que publicó en español, italiano e inglés: “Perdón por el susto y gracias por el aguante. Hay Diego para rato”.



