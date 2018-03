¿Cómo besa Marc Anthony? Maluma respondió

Hace unas semanas, el cantante Marc Anthony invitó al reguetonero colombiano Maluma para interpretar ‘Felices los cuatro’ en una presentación para la Fundación Maestro Cares, en Nueva York (Estados Unidos).

Cuando cantaban, el artista puertorriqueño sorprendió a Maluma dándole un beso, para el cual se cubrió la boca con la mano, luego le sonrió.



Tras el beso, Natalia Barulich, novia del colombiano, subió al escenario y se besó apasionadamente con su pareja, contó ‘Telemundo’.



Días después del suceso entre los músicos, Maluma fue interrogado por el programa ‘Despierta América’, de Univisión, sobre cómo besa Marc Anthony.



“Yo no sé, pregúntenle a Jennifer López, yo no he besado a Marc”, manifestó el reguetonero.



En la entrevista, Maluma añadió que se le debe preguntar a quien haya sido novia del puertorriqueño, “porque a mí no me ha besado todavía”.



El antioqueño, quien interpreta ‘Colors’, canción del Mundial de Rusia 2018, incluso bromeó con el hecho:

