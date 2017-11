Maluma revela las razones por las que no aceptó beso de fanática

Maluma participó en día pasados de la gala Global Gift en México, un evento en el que se recaudan fondos para diferentes causas benéficas en el mundo.



En esta ocasión el cantante paisa fue anfitrión de la gala junto a la actriz Eva Longoria. El dinero recaudado será utilizado para ayudar a la reconstrucción de México.

“Para mí es un orgullo porque yo siempre soñé con ser parte de una gala tan importante como Global Gift (…) Quiero mostrar mi fundación que es ‘El arte de los sueños’, que ayuda a los niños que están en alta vulnerabilidad en Colombia”, dijo al programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo.



Durante la entrevista, la estrella de la música aprovechó el espacio para aclarar la razón por la que rechazó el beso de una fanática durante un concierto en Guadalajara.



El episodio ocurrió cuando una mujer burló los filtros de seguridad para acercarse al cantante. Posteriormente, subió hasta el escenario y lo abrazó, pero él, cuando ella intentó tomarle su rostro para besarlo, la retiró bruscamente.

Aquí está su #maluma Baby 🤔 QUE LE COSTABA UN BESITO 😘 Una publicación compartida de Luis Antonio Lopez Flores️️️Ⓜ️ (@mimosoyo) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 9:24 PDT

Sobre el hecho, aclaró que no era su intención rechazar las muestras de afecto de la seguidora, pero esta le haló el cabello y la oreja causándole dolor.



“México es un país que amo y tengo que darle más de lo que ellos me dan a mí. Yo no tenía por qué portarme mal con esta niña, al revés yo la abracé pero ahora que ella me trate de halar el pelo y trate de halar la oreja ya es diferente", señaló.



Sobre las reacciones en redes sociales, aseguró que "la gente siempre habla de su primera impresión".

