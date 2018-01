Maluma confirma su relación con Natalia Barulích

Maluma, quien cumplió 24 años este domingo, confirmó su relación con la modelo croata de origen cubano Natalia Barulích.

La joven celebró el cumpleaños del reguetonero colombiano y le dedicó un mensaje. “Feliz cumpleaños Juan Luis, el hombre más maravilloso, talentoso, humilde y hermoso, con un alma aún más hermosa”.



Maluma, quien estuvo en un concierto en Las Vegas (Estados Unidos) este sábado, manifestó en días pasados a Telemundo que sostiene una relación con Natalia Barulích.



La pareja fue vista en Italia luego de que el cantante participara en la pasarela de Dolce & Gabbana en Milán. Además, Natalia protagonizó el video de ‘Felices los 4’, uno de los grandes éxitos del artista colombiano.

“Yo creo que un buen viaje está acompañado de dos cosas, un buen destino y una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos

apoyamos. Eso es algo muy fundamental”, manifestó Maluma en Telemundo.



El cantante colombiano, quien podría interpretar la canción oficial del Mundial de Rusia 2018, agregó: “En este momento estamos saliendo, me gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía, me apoya y me quiere. Es algo como nunca me habían visto”.

También se conocieron videos de la celebración del cumpleaños de Maluma, donde la pareja fue vista besándose frente a una torta que tiene una fotografía de los dos.



Al ser interrogado sobre lo que hará el 14 de febrero, día de San Valentín, Maluma manifestó en Telemundo que por lo general la pasa solo, pero ahora espera estar acompañado, “aprovechar”.



Natalia Barulích compartió a través de Instagram momentos de la celebración del cumpleaños de Maluma, donde se aprecian varios instantes románticos entre la pareja.



ELTIEMPO.COM