El gesto de Maluma con su novia que enterneció en las redes sociales

En el festival AmericanAirlines Arena, el reguetonero Maluma aprovechó su presentación para mostrarle a sus seguidores cuán enamorado está de su novia, Natalia Barulich.



"Oye, esta es la primera vez que hago esto… Después de subir a tantas chicas al escenario me di cuenta que tenía a la correcta al lado mío", le dijo el reguetonero al público. "Me tenía que enamorar alguna vez en la vida… Después de tanto tiempo y dando tanto lidia...", añadió.



El paisa no solo compartió el escenario con su novia, quien durante la presentación se encontraba en una silla mientras Maluma cantaba y la abrazaba, sino que también cantó junto a Marc Anthony y Puff Daddy.

ELTIEMPO.COM