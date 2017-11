La hermana de Jennifer López que está triunfando en el periodismo

05 de noviembre 2017 , 11:19 a.m.

Lynda es hermana menor de Jennifer López. Es una reconocida periodista, aunque no es tan famosa como la intérprete de temas como 'No me ames' o 'Ni tu ni yo'.



Sin embargo, su labor en el mundo de las comunicaciones es exitosa. Inició su carrera en el canal de televisión VH1 en los años 90, antes de que su hermana alcanzara la fama que actualmente ostenta.

Talking #Veep with @mrtonyhale ... Kiiiind of awesome! (didn't ask him to hold my bag once.. :) #GMAAfterHours Una publicación compartida de Lynda Lopez (@lyndalopez08) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 11:24 PDT

En la actualidad trabaja como periodista en el programa "American this morning", de la ABC News.



En el 2000, Lynda entrevistó a Jennifer López, después de que esta saltará a la popularidad al interpretar a Selena en el filme sobre la vida de la fallecida cantante.



Tiene 46 años de edad y es madre de una niña de 9, fruto de su relación con su ex pareja Adam Goldfriend.

Favorite #bts person... #SecondAct #NYC @jlo #cannotwaitforthismovie #ShesSoGoodYall Una publicación compartida de Lynda Lopez (@lyndalopez08) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 5:55 PDT

En las redes sociales, donde comparte fotografías junto a celebridades, tiene una gran legión de seguidores. En Instagram, la periodista tiene más de 38 mil contactos.



Pese a la recargada agenda laboral de ambas, Lynda y Jennifer siempre se dan tiempo para compartir gratos momentos juntas. Frecuentemente se les va paseando por las calles de Nueva York.



Conoce un poco más sobre la vida de la hermana de Jennifer López en la galería de fotos que acompaña esta nota.

