‘Los Simpsons’ lo hacen de nuevo: predijeron la compra de Disney a Fox

En 1998, la serie animada Los Simpsons estrenaba el capítulo 'Cuando se anhela una estrella' ('When You Dish Upon a Star' en inglés). A casi 20 años, la producción original de la cadena Fox predijo, como en tantas otras oportunidades, algo que se cumplió este jueves: la compra de activos de 21st Century Fox por The Walt Disney Company.

En el episodio, Homero se convierte en el asistente personal de los actores Alec Baldwin y Kim Basinger, quienes escapan de las luces para llevar una vida tranquila en Springfield.



Sin embargo, el director Ron Howard llega al pueblo para pedirle a la pareja que protagonice una absurda película, según contó Entertainment Weekly.



Tras un par de sucesos, finalmente, el protagonista de la producción es obligado a alejarse de las figuras de Hollywood, mientras Howard aprovecha el momento para presentar una nueva idea de un filme en los estudios 20th Century Fox.



La curiosidad es que abajo del emblemático cartel con el logo de la compañía se lee el mensaje: "Una división de Walt Disney Co."

'Los Simpsons' han causado gran impacto con sus predicciones. Una de las últimas fue la elección del actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Otros episodios retratados con anticipación en la serie han sido el escándalo de la FIFA y la crisis económica en Grecia.

EL MERCURIO (CHILE) GDA