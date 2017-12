El mundo se despidió de varias leyendas en el 2017

Hugh Hefner

Empresario



El fundador y redactor en jefe de 'Playboy', una de las revistas más famosas del mundo, murió por causas naturales el 27 de septiembre. Nacido en Chicago en 1926, fue el artífice de una nueva mirada al erotismo y se empeñó en que el desnudo fuera parte del imaginario colectivo de EE. UU. Su emporio fortaleció la revolución sexual que se abrió paso durante décadas como un elemento importante dentro de la cosmovisión de su país.

Roger Moore

Actor



El actor británico se hizo famoso por interpretar al agente secreto James Bond y por atribuirle un elemento de humor y desparpajo a una saga que tuvo un inicio más formal de la mano de Sean Connery. Moore falleció el 23 de mayo, tras una batalla contra el cáncer, y dejó un vacío entre los fanáticos que lo siguieron en las siete películas que protagonizó. Su primera incursión en el rol del famoso espía la rodó en 1973: 'Vive y deja morir'. En 1985 se despidió del papel y tuvo una carrera irregular en el cine. Al final, fue embajador de buena voluntad de la Unicef.

Chuck Berry

Músico



Su agilidad con la guitarra, combinada con su entusiasmo por la música country –hasta ese momento relacionada solo con la gente blanca–, convirtió a Chuck Berry en uno de los pioneros del sonido que se conocería como 'rock and roll'. Con canciones como 'Johnny B. Goode', 'You Never Can Tell', 'Roll Over Beethoven', 'Sweet Little Sixteen' y 'Maybellene', rompió barreras raciales de manera literal: el público de sus conciertos se mezclaba, rompiendo las cintas policiales que separaban a blancos y negros. Su talento se apagó el 18 de marzo.



Fernando de Szyszlo

Artista plástico



El peruano, considerado uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX por el papel que jugó en el desarrollo del arte abstracto, murió el 9 de octubre, a los 92 años, en su natal Lima. El maestro sufrió un accidente dentro de su vivienda, junto con su esposa, Liliana Yabar de Szyszlo (96 años), quien también falleció, y con quien estuvo casado durante 29 años. Szyszlo estuvo por última vez en Colombia en el Hay Festival 2017, en el que presentó sus memorias (La vida sin dueño), un recorrido por el siglo XX y XXI en el que habla de sus relaciones con escritores como Mario Vargas Llosa.



Roberto de Vicenzo

Golfista



Esta gloria del deporte argentino murió el primero de junio, a los 94 años, en Buenos Aires. Se inició como caddie en 1932, con apenas 9 años, llegó a ganar 231 torneos, incluidos cuatro del PGA Tour (circuito profesional estadounidense) y el Abierto Británico, superando a rivales de la talla de Jack Nicklaus y Gary Player. El Masters de Augusta de 1968 quedó en la historia como su gran anécdota, porque perdió el título al firmar por error una tarjeta que le sumaba un golpe de más en el hoyo 17. Nunca culpó a Tommy Aaron, quien anotó mal los golpes. Bob Goalby se quedó con ese grand slam.



Manuel Antonio Noriega

Exdictador de Panamá



Noriega fue un militar panameño, dictador y agente de la CIA, que en 1983 accedió al poder de facto y que se alió con Pablo Escobar. En 1989, Estados Unidos le pidió que dejara el poder, tras sus comprobadas vinculaciones con el narcotráfico. Después de su negativa, las tropas de ese país invadieron Panamá y lo llevaron preso. Pagó 21 años de cárcel. En el 2010 fue extraditado a Francia y un año después, enviado a su país.



Ali Abdalá Saleh

Expresidente de Yemen



Este político y exmilitar yemení fue cruelmente asesinado hace un mes, cinco años después de haber abandonado la presidencia, que detentó durante 22 años. Enemigo de la etnia de los hutíes, a quienes combatió durante su mandato, Saleh perdió la vida a manos de esos mismos rebeldes, que le dispararon en un puesto de control cuando huía de Saná, al no poder concretar una alianza que lo regresara al poder.



Michele Scarponi

Ciclista



El ciclista italiano falleció el 22 de abril, a los 37 años, víctima de un accidente de tránsito durante un entrenamiento en las calles de Ancona, en el centro de Italia. Scarponi, líder del equipo Astana, ganó el Giro de Italia en el 2011, después de la sanción al español Alberto Contador. Profesional desde el 2002 y padre de gemelos, este corredor se destacó por sus cualidades de escalador y por su calidad humana.

A ellos también les dijimos adiós

El payaso Miky (Manuel Jorge Olivares, chileno). 59 años. 4 de enero.



Ricardo Piglia, escritor argentino. 75 años. 6 de enero.



Zygmunt Bauman: filósofo y sociólogo polaco. 91 años. 9 de enero.



Bill Paxton: actor de EE. UU. 25 de febrero.



Derek Walcott: premio nobel de Literatura 1992. 87 años. 17 de marzo.



Chris Cornell: cantante de rock. 52 años: 18 de mayo.



Juan Goytisolo: escritor español. 86 años. 3 de junio.



Adam West: encarnó a Batman. 9 de julio.



Chester Bennington: vocalista de Linkin Park. 20 de julio.



Alicia Juárez: cantante mexicana. 68 años. 26 de agosto.



Tom Petty: músico y productor. 66 años. 2 de octubre.



Malcolm Young: cofundador de AC/DC. 18 de noviembre.



