Los padres solteros mueren más jóvenes, según estudio

Los padres solteros tienen dos veces más riesgo de morir de forma prematura que las madres solteras o los padres en pareja, según un estudio publicado este jueves y realizado en Canadá.

"Nuestro estudio resalta que los padres solteros tienen una mortalidad más alta y demuestra la necesidad de políticas de salud pública para contribuir a identificar y apoyar a esos hombres", declaró la autora principal del trabajo, Maria Chiu, investigadora en salud pública de la universidad de Toronto.



El estudio, publicado por The Lancet Public Health, se realizó con 40.500 personas entre 2000 y 2012. Las personas estudiadas, entre ellas 4.590 madres solteras y 871 padres solteros, tenían de media unos 40 años cuando comenzó el ensayo.



En el caso de los padres solteros, la mortalidad fue de 5,8 por cada mil. Una cifra mucho más alta que para las madres solteras (1,7 por mil) y los padres en parejas (1,9 por mil). Dejando a un lado factores específicos de esos padres solteros, como el hecho de que solían ser mayores y sufrían con mayor frecuencia enfermedades como el cáncer o dolencias cardiovasculares, la mortalidad seguía siendo dos veces más elevada.



El motivo de esa diferencia no se ha podido establecer con claridad, pero los investigadores sospechan que podría ser consecuencia del estrés y "estilos de vida menos sanos": alimentación poco equilibrada, falta de actividad física y un mayor consumo de alcohol. Además, esos hombres no tienen, al parecer, tanta "asistencia social" o "apoyo en la educación de sus hijos" como las madres solteras.



En comparación con ellas, que a menudo se separaron de su pareja antes del nacimiento de su hijo, los padres solteros suelen ser viudos, divorciados o separados tras una relación duradera.



Los divorcios provocan que cada vez más niños vivan solamente con uno de sus padres. En Estados Unidos, la proporción de niños en esa situación pasó del 8 al 23% entre 1960 y 2016, según la oficina del censo. En Europa, Dinamarca es el país con la mayor proporción de hogares monoparentales: 23% con una mujer y 7% con un hombre, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Un demógrafo de la ONU, Joseph Chamie, calculó en 2016 que el 14% de los 2.300 millones de niños del mundo, esto es, 320 millones de niños, "viven en una familia monoparental".



AFP