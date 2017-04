Listo el Bogotá Fashion Week

Promover a los diseñadores emergentes, apoyar a los consolidados y posicionar a Bogotá como una capital de negocios de moda de talla internacional es el objetivo de la tercera edición del Bogotá Fashion Week (BFW).



Liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, este evento se llevará a cabo del 25 al 27 de abril y contará con la participación de 35 diseñadores de prendas de vestir, joyería y bisutería, y cuero, marroquinería y calzado, que demostraron su capacidad creativa, administrativa y de producción. Ellos han recibido asesoría y acompañamiento de la Cámara para el fortalecimiento de sus empresas.

“Bogotá tiene que ser escenario de la moda, no solo desde las pasarelas, también como una plataforma comercial, ya que en la ciudad hay más de 31.000 empresas dedicadas a la moda y confección. Tenemos que dar a conocer tanto talento que hay en la ciudad y en la región”, dijo Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio.



Para ello, además de las pasarelas, se llevará a cabo el Market Experience, que incluye showrooms, donde 21 diseñadores podrán exhibir sus colecciones y atender a sus compradores, y un pop up store en el que 14 diseñadores emergentes podrán darse a conocer y comercializar sus productos.



Así mismo, habrá rueda y citas de negocios con el fin de generar ventas, con compradores de Francia, España, Estados Unidos y Centroamérica.



Talento en pasarela



El desfile inaugural estará a cargo de la diseñadora colombiana Lina Cantillo y del español Custo Barcelona, que mostrará la colección otoño-invierno 2017-2018 que presentó recientemente en Nueva York.



Otros nombres conocidos que desfilarán en este encuentro de diseño, creatividad y moda son Isabel Henao, Faride Ramos, Bettina Spitz, Juan Pablo Socarrás y Amelia Toro, que cerrará el evento.



Junto a ellos estarán, entre otros, Lina Fernández, Carolina Estefan, Luisa Alvarado, Andrea Castro, Mabel Palacio, Mullier y Bendita Seas, en prendas de vestir, así como Juliana Mejía, Ana María Laverde, Tatiana Apráez, Fernanda Arias y Álvaro Ávila, por mencionar alguno de los joyeros y marroquineros presentes. Los tres últimos tienen a su cargo un opening de joyería done los asistentes podrán tocar y portar sus joyas.

Programa académico



El 26 de abril se llevará a cabo el foro Moda y Negocios, sobre canales tradicionales, canales nuevos y nuevos mercados, que contará con la participación de Alexandra Farah, editora y consultora de moda de Brasil, y Fiona Ferrer, bloguera de la revista ‘Hola’ de España.



El 27 de abril, el tema será Moda, Diseño y Tendencias en los Negocios, con Anna Sabater, del Instituto Europeo de Diseño y Ana Paula Limogne, gerente de mercadeo para América Latina de Swarovski.

La entrada es libre con inscripción previa.



EL TIEMPO