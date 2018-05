Liss Pereira y Ricardo Quevedo anunciaron que esperan su primer hijo

A propósito del cumpleaños número 32 de la comediante Liss Pereira, en una publicación de su cuenta de Instagram, la humorista decidió informarle a sus seguidores sobre el hijo que espera con su pareja, Ricardo Quevedo.



"Si hace unos años me hubieran preguntado cómo iba a ser mi vida hoy, de ninguna manera habría acertado, no sabía que iba a estar así de enamorada, así de acompañada y así de feliz, no sabría que la meta de los kilos menos perdería sentido y en lugar de eso llegaría a mis 32 con unos kilos de más, pero esta vez no me harían sentir insegura, que estos kilos nuevos son de amor, de un amor que empezó a crecer dentro de mí…”, escribió la comediante.

"Estamos felices, nos tendremos paciencia y amor, trataremos de seguir haciéndolos reír así como nos hacemos reír nosotros a diario", respondió Ricardo, quien también aprovecho para hacerle una felicitación pública a Liss por su cumpleaños y anunciar el bebé que está en camino.

​

ELTIEMPO.COM