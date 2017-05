Cinco consejos de Laura Tobón a la hora de casarse

Nueve meses duró la presentadora y modelo Laura Tobón organizando su reciente matrimonio con Álvaro Rodríguez, una experiencia para compartir con motivo del Bogotá Bridal Dream, del 17 al 21 de mayo en el centro comercial El Retiro de Bogotá.

Este evento reúne a más de 100 expositores de joyería, vestidos de novia, haciendas y casas de eventos, fotografía y video, música, etc., para la boda soñada.



¿Contratar o no una ‘wedding planner’?

​

Sí, ella te ayuda hacer realidad tu sueño para ese día. Se encarga de todo, se entiende con los proveedores y tú puedes disfrutar de ese día con tranquilidad.



¿A quién más involucrar?

​

Mientras menos gente mejor, así puedes hacer tu boda, y no la de los demás. Yo conté con mi mamá.



¿Qué decir del vestido?



Recomiendo dos: el soñado para la ceremonia. Y uno más cómodo y sexy para disfrutar la fiesta.



¿Qué no hay que delegar?



La música, tienes que hacer tu lista pensando en las distintas generaciones que están en la fiesta. La comida, hay que probar todo. Y las tarjetas, asegurarse de que lleguen.



¿Y presupuesto, qué?

​

Hacer uno y cumplirlo.



EL TIEMPO