'Impresionaba pensar que podía ser Señorita Colombia', Laura González

La nueva ganadora del Concurso Nacional de Belleza, la representante de Cartagena, Laura González Ospina, confesó en una entrevista para 'La W Radio' que “era impresionante que la gente pensara que podía ser Señorita Colombia”.



“Quería mostrarle al mundo que la niña no tan bonita del salón de clases decidió que podía convertirse en una reina de belleza. Es una locura y yo quiero que la gente de verdad se entere”, reveló.



González no siempre se sintió bella durante sus años de escuela. "Era supramamente insegura, mis compañeros me molestaban, sufrí muchísimo", recordó.



También contó que años después, durante unas clases de teatro, escuchó a la gente en los pasillos hablar sobre lo bonita que era.



“Hoy me llamo Colombia y voy a representarla con toda el alma”, expresó la nueva representante del país para Miss Universo. Según ella misma contó, el amor que siente por su gente es muy grande y se considera una gran amante y conocedora de la cultura nacional.



La cartagenera también narró que al contrario del camino tradicional, fue actriz y presentadora antes de postularse a candidata, algo de lo que se enorgullece.



Ante la polémica que produjo la nueva fecha del concurso, que ya no se realiza durante las fiestas de Independencia de Cartagena, la nueva soberana explicó que haber celebrado el Reinado en marzo y no en noviembre trajo muchos beneficios.

“La nueva fecha permitió que no lloviera y no hubo tanta humedad. Cada año yo veía que las candidatas sufrían con su cabello y maquillaje. Este año estuvimos más relajadas”., aseguró.



Laura González, la segunda Reina Nacional representante de Cartagena luego de Andrea Nocetti, dedicó su triunfo a la ciudad y contó que “sintió la banda de reina en el alma” luego de todo el apoyo de los cartageneros.



Los padres de González llegaron desde Cali a Cartagena cuando ella tenía apenas seis meses de nacida. Su familia tiene también raíces paisas, tolimenses y del Cauca.



La nueva soberana será la encargada de representar al país en la edición 2018 de Miss Universo, certamen en el que Colombia ha alcanzado en dos ocasiones el título de reina con Paulina Vega y Luz Marina Zuluaga, y cinco veces el segundo lugar con Ariadna Gutiérrez, Taliana Vargas, Carolina Gómez, Paula Andrea Betancourt y Paola Turbay.



ELTIEMPO.COM