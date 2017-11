'¿Por qué tan poco afecto por la paz cuando sus logros son evidentes?'

Este miércoles, la internacionalista y columnista Laura Gil, comparte sus reflexiones sobre cómo la idea de la paz dejó de ser tan encantadora entre la gente y los pronósticos electorales anuncian nubarrones a la vista.



"La magia se perdió y, si no la recuperamos, los que quieren hacer trizas el acuerdo de paz nos ganarán la mano", dice la columnista.

Además, la también politóloga agrega que algunas decisiones del presidente Juan Manuel Santos no han sido tan acertadas y "mucho menos colaboran las Farc. Bien podrían hacer uso del silencio para dejar de ofender a una sociedad que todavía no les cree. Algo menos de soberbia y un poco más de sensatez no sobrarían para la campaña electoral".

