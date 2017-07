'Despacito' es inapropiada y sexual: radios públicas de Malasia 

20 de julio 2017 , 11:49 a.m.

20 de julio 2017 , 11:49 a.m.

Las emisoras de radio públicas malasias dejaron de reproducir el exitoso hit 'Despacito' en este país de mayoría musulmana, anunció este jueves - 20 de julio- un ministro, después de las críticas que consideraron como anti-islámico este reguetón plagado de sobrentendidos sexuales.

Salleh Said Keruak, ministro de Comunicación, dijo a la AFP que su ministerio recibió numerosas quejas por la letra de este reguetón que se convirtió en un fenómeno internacional.



'Despacito' no se difundirá por las emisoras estatales porque recibimos quejas. La letra de la canción no es apropiada para ser escuchada', dijo.

El ministro agregó que esperaba que las radios y cadenas de televisión privadas sigan el ejemplo. 'Alentamos a las emisoras privadas a autocensurarse', insistió.



'Despacito' se hizo viral poco después de su lanzamiento en enero y llegó a todavía más público en abril cuando la estrella canadiense del pop Justin Bieber apareció en un remix.



La canción del puertorriqueño Luis Fonsi, en la que colabora su compatriota Daddy Yankee, fue declarada el miércoles 19 de julio como la más reproducida en 'streaming' de la historia y en Malasia es muy popular.



Este país del sureste asiático tiene una estricta legislación de censura y en el pasado prohibió canciones con lenguaje obsceno y censuró películas consideradas muy eróticas o que tratan temas sensibles.



El partido islámico Amanah Negara (oposición) urgió al Gobierno a prohibir la canción por su letra 'sexy'.



Atriza Umar, presidente del ala femenina de la formación, tildó la canción de 'pornográfica' e inadecuada para un público menor. El ministro admitió, no obstante, que se podrá seguir escuchando el tema en otras plataformas.



AFP