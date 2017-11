Las flores, en la moda, siempre están vivas

¿Flores? Sí, y cuantas más, mejor. En aplicaciones, bordadas o en tejidos en relieve, las flores cobran protagonismo y, románticas, florecen sobre las prendas y accesorios de la nueva temporada, convirtiéndose en el estampado más trendy.

Delicados ramilletes, generosos ramos o estampados campestres en amarillos, ocres, azules, verde, rosa o naranja, sobre fondos neutros, blancos o negros. Así se presenta el universo floral, una moda que invita a vestir con alegría.



Un aluvión de prendas florales viste escaparates, calles y alfombras rojas de la mano de diseñadores como Jorge Vázquez, Hannibal Laguna, Duyos o Esther Noriega, además de firmas como Ailanto, Gucci, Dolce&Gabbana, Givenchy, Louis Vuitton, Blugirl, Giambattista Valli o Erdem, sin olvidar las firma Zara y H&M.



Precisamente, Erdem, marca británica adorada por igual por estrellas de Hollywood y expertos en moda, es una de las favoritas de la realeza y famosa por su exquisito gusto por el romance, con hermosos estampados florales y una notable atención por los detalles, que acaba de presentar una colección ideada para disfrutar de una escapada en una casa de campo.



“Es una mezcla tan emocionante de prendas que se pueden llevar de muchas maneras distintas”, comenta la asesora creativa de H&M Ann-Sofie Johansson, empresa con la que hizo una colección cápsula.



Si se desea un estilismo atrevido, se puede optar por conjuntos que llevan flores de pies a cabeza. Más contenidos son aquellos que coordinan prendas con estampados florales y piezas de denim, o lisas en tonos tan atractivos como verdes, naranjas, negros, rosas o marrones.

La prenda más deseada

Vestidos, pantalones, americanas, blusas, jerséis, sudaderas, gorros, camisas, abrigos, bolsos, fulares, pendientes o cinturones sirven de lienzo para dibujar dalias, hortensias, crisantemos, anémonas o pensamientos... son pocas las veces en las que las flores no están presentes. Un estampado romántico, delicado y femenino que, en ocasiones, conduce a una atmósfera vintage y dulce.



Con la llegada de la nueva temporada primaveral en el hemisferio sur (y las vacaciones para nosotros), el armario necesita una renovación, un reajuste que permita estar a la moda con el menor costo posible.



Para ello, es el momento de invertir en piezas novedosas, como un vestido floral de aire bucólico, que se puede combinar con botines o alguna pieza más especial de noche, en la que brillen importantes peonías, camelias o rosas.



Una de las prendas más demandadas es el vestido floral, una pieza que se impone ajustada a la cintura y con falda de vuelo, aunque también triunfan los modelos sueltos, las líneas amplias que recuerdan la estética grunge, así como los diseños de inspiración oriental o los patrones de la época victoriana.



Otro de los hits de la temporada es el vestido largo estilo boho, preferiblemente con aberturas que, aliado con botas altas, es decir, con la caña por encima de la rodilla, consigue un look tan potente como bucólico.



Se ha perdido el miedo a combinar, a mezclar texturas, colores y estampados, “lo importantes es que se complementen”, explica la diseñadora Teresa Helbig.

Las it girls del momento suelen combinar las prendas florales, sobre todo vestidos, con sneakers o zapatillas Converse, calzado que cede el paso a un buen zapato mocasín.



CARMEN MARTÍN

EFE-REPORTAJES