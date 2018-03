De plomo, malditas y hermosas, cuatro mujeres con un dolor ancestral 

A finales de los años 60, mi papá, que es arquitecto, terminó de construir una casa frente al río Cali que llamábamos ‘La casa española’.



Los recuerdos que tengo de esa época son intensos y algunos muy turbadores.

Por esos días, mis padres se habían unido con un grupo de amigos para armar El Circo de Variedades, un proyecto teatral que con el tiempo los convirtió en una compañía ‘amateur’ de casi 80 personas. Tuvieron tanto éxito con sus funciones en Cali que empezaron a contratarlos para que fueran a otras ciudades.

Sus viajes eran constantes y quedábamos bajo el cuidado de cuatro mujeres que de muchas maneras marcaron la vida de mis hermanos y la mía. Piedad y sus sobrinas Gloria y Zoraida, habían venido desde Barracahona, un pueblo del que nunca volví a tener noticias, y Marilda había llegado hacía poco de Tadó, un caserío devorado por las selvas remotas del Chocó.



Piedad, corpulenta y con una voz atronadora como su temperamento, era la comandante en jefe de las otras tres, que vivían tan atemorizadas por ella como vivíamos nosotros.



El tamaño de esta valquiria de más o menos 35 años era descomunal y así mismo el poder que ejercía en la casa cuando mis papás no estaban. No recuerdo un solo gesto de ternura por su parte; creo que, más bien, nos odiaba a muerte.



Un día que estaba tendiendo la cama en la alcoba de ellos, quise entrar y eso la enfureció tanto que me metió los dedos a la fuerza por el lado de las bisagras y fue cerrando la puerta hasta que empecé a llorar por el machucón. Cuando ya los gritos la aturdieron lo suficiente, me sacó la mano adolorida y me llevó al baño a lavármela con alcohol.



“Pa’ que deje la necedá”, me advirtió.



¿Qué le pasaba? No pocas veces pienso en ella con cierta compasión y me pregunto cómo lograba sobrevivir a su propia cólera. Qué irónico que además se llamara Piedad. Estoy segura de que ni ella misma sabía lo que ese gran nombre significaba.



La mujer tenía una de esas presencias contundentes, inolvidables por lo perturbadoras y fascinantes al mismo tiempo. También era una madre acostumbrada a la guerra y a pelear a dentelladas por un hijo pequeño que le cuidaba una comadreen su vereda de bareque.

Piedad tenía la talla de los que nacen para gobernar y bramaba como una tormenta cada vez que cualquiera de sus subalternos en la casa española le desobedecía. Se había ganado el aprecio de mis padres, no podían sino confiar en su firme personalidad que, además, adornaba con unas carcajadas carismáticas y musicales llenas de dientes fuertes y blancos. Cuando se ausentaban, lo hacían seguros de que nos dejaban en las mejores manos: las de ella.



Contar con ayuda doméstica no era tan barato para mi padre, quien, dicho sea de paso, había dejado los restos de sus ahorros en la construcción de aquella casa de sus sueños.



Pero mi mamá no pudo negarse ante el ruego vehemente del mujerón que pedía ser recibida con sus dos jóvenes familiares, quienes, agotadas de arrastrar su miseria desde sus devastados lugares de origen, la miraban con la boca abierta. Finalmente, habría techo y protección para todos.



La crudeza de Piedad en la forma de castigarnos o premiarnos era tan primitiva y natural como la de una criatura salvaje.



Cuando estaba de buenas nos llevaba hasta su madriguera, el aromático “cuarto de las muchachas”, donde ella y sus jóvenes pupilas retozaban, fumaban cigarrillo al revés, bailaban salsa y contaban cuentos de pájaros brujos y espantos.



A veces, Zoraida, la de color más oscuro, casi púrpura, se quitaba la blusa y se soltaba el brasier, y toda obscena y desdentada nos invitaba a tocar sus tetas que colgaban tristes como chupos de loba.



“Tóquenme los timbres”, decía con una voz chillona como el graznido de los pájaros brujos.



Gloria y Marilda eran las más jóvenes. La primera, alta y flaca, parecía una estatuilla de madera; silenciosa y alerta como un animal de la noche, siempre descalza, obedecía sin protestar los comandos de la hercúlea Piedad, a quien seguía como una sombra.



La segunda, también delgada pero de estatura más baja, a diferencia de Gloria, era una jovencita observadora, astuta y con más fuego en la mirada y en la sangre.



Cuando mis papás se iban de gira con El Circo de Variedades, los tres niños dormíamos en su cama con las cuatro mujeres acostadas en colchonetas.

Esas noches eran desasosegadas y eternas. En medio de una de aquellas, me desperté y vi un lobo vestido con pijama y gorro, como el del cuento de Caperucita, y empecé a gritar y a señalar dónde estaba. Lo vi precisamente en frente de la cama, al lado de alguna de las muchachas.



Se armó un alboroto tremendo y Zoraida, la púrpura, la de los pechos de loba, empezó a saltar cuando me oyó decir, “ahí hay un lobo”, con unos brincos que hoy, al recordarlos, me parecen una danza ceremonial primitiva, porque los acompañaba con unos cantos guturales y en staccato, unos chillidos feroces que pretendían conjurar mi horrible visión.



Cuando mis padres volvían, la casa española salía de sus tinieblas como por encanto. Se llenaba de música y de belleza, de flores, de magia, de visitantes, y de seres que, como ellos, sabían amar, abrazar y besar.



Solo mi hermana mayor iba al colegio, de modo que a mi hermano y a mí nos tocaron más horas bajo la mano fuerte de Piedad y sus protegidas que gozaban asustándonos de las formas más creativas. A menudo hacían toda una parodia de que se iban a ir de la casa y nos iban a dejar solos.



Hacían como que habían empacado todas sus cosas en unas cajas de cartón y salían de la cocina desfilando hacia la puerta principal. En ese momento, preferíamos su presencia terrible al desamparo total y les implorábamos a los gritos que no se fueran, que no nos dejaran.



No sé qué era lo que hacíamos mal como para merecer sus amenazas. Creo que mis hermanos y yo dábamos por hecho que compartir la vida con ellas era así, una constante zona de peligro que nos daba miedo denunciar.



Barracahona, Tadó. Me gustaban esos nombres, me intrigaba el sonido carrasposo de la palabra ba-rra-ca-ho-na en los labios finamente delineados de Piedad que, cuando se fruncían para silbar, me parecía ver una flor carnívora.



No puedo recordar su voz sin el eco que estremecía las paredes de la espaciosa casa española, que ni siquiera cuando susurraba narrando sus historias de muertos dejaban de temblar.



Barracahona me sonaba a barraca, a barro, a aguas negras. Era una palabra llena de misterio y de sombras.



Tal vez fuera un pueblecito sin luz eléctrica, hediondo a basura y a detritus, plagado de niños barrigones por los parásitos y mujeres embarazadas. Piedad había nacido en aquel lugar embrujado y golpeado por el abandono y el analfabetismo, donde sus ancestros esclavos hallaron un asiento para llorar su pasado, por fin en “libertad”.

Sí, entre comillas, porque la pobreza era ahora su cruel capataz, y ahí se encontró ella con quién sabe qué demonio africano que la montó y la trajo a maldecir esta ridícula civilización de blancos venidos a más.



Piedad tenía un rostro perfecto. Era una mujer de plomo, maldita y hermosa. Imaginé que sus orígenes bien pudieron ser reyes bantúes o carabalíes y que muchos descendientes como ella fueron empacados como ganado en cajas podridas para venir acá a lamberles a sus verdugos.



Por motivos económicos, mi papá tuvo que vender la casa española y cuando nos pasamos a otra más pequeña, Piedad desapareció con Gloria, Zoraida, su infierno y el nuestro. Solo quedó la no menos bella Marilda, la chocoana adolescente que terminó convirtiéndose en nuestra niñera.



En el fondo de su alma también vivía agazapada una fiera herida y resentida que no tardó en salir a sangrar y a rabiar por cuenta de los niños de sus patrones, pero nunca alcanzó la crueldad de Piedad. Algo en su corazón no la dejaba detestarnos: ella era una niña también, como nosotros.



La joven llevaba a cuestas una historia triste que ella misma nos contaba por retazos, añadiendo en cada oportunidad nuevos eventos que no sabíamos si inventaba o le habían ocurrido en realidad.



Ignoraba quiénes eran sus padres y creció en la finca de un supuesto tío a pocos kilómetros del municipio de Tadó, al oriente del departamento del Chocó.



El tío Evelio era un hombre viudo muy mayor que la puso a batear oro en las orillas del río San Juan, a ella y a su hermana menor, casi antes de que aprendieran a caminar.



Marilda, la más lista de las dos, soñaba con escapar algún día de aquella tierra de nadie y de las manos procaces del viejo que abusaba de ambas indistintamente.



Una noche, durante la fiesta de la Virgen de la Pobreza, aprovecharon el temporal y la borrachera del tío Evelio para escapar en la canoa que transportaba la gasolina.



Sobrevivieron pidiendo limosna y colando el oro del río que las botó finalmente en el puerto de Istmina. Allí, después de varios días durmiendo en un rincón de la iglesia, conocieron a una mujer que reclutaba personal de servicio doméstico para llevar a Cali.



Marilda llegó a la casa española con solo 14 años, pero le sobró temple en el carácter para ayudarles a mis padres a criarnos, alegría para enseñarnos a bailar y dignidad para heredar el puesto de Piedad sin tratar de imitarla.



El dolor ancestral que atraviesa los huesos de mujeres como Piedad, Gloria, Zoraida y Marilda va más allá de unos gestos desesperados de venganza y de aparente indecencia.



Su pena es inaudita e insondable, como son las confluencias arbitrarias de injusticia que llenan esto que extrañamente llamamos existencia.



Hoy, en el altar perdido de estas genuinas vírgenes de la pobreza y del desarraigo, he venido a poner flores con una reverencia.



MARGARITA ROSA DE FRANCISCO

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @margaritarosadf