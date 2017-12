En habitaciones y salas, 'youtubers' del país cuentan sus secretos

“Debes hacer que se enamoren de ti. La gente quiere que te abras. Quieren conocerte de verdad. Tus pensamientos, tu vida social, ¡todo! (...) Debes tener una vida social que sea más interesante que la vida de los que te siguen”, le dice un representante de influencers a un youtuber nerd en la película brasileña ‘Amor.com’.



(Se le llama youtuber a quien publica videos en YouTube. En las redes sociales, el influencer influye, valga la redundancia, en el comportamiento de muchas personas).

En Colombia, desde habitaciones y salas, diez youtubers han decidido relatar historias personales de sus vidas ante sus seguidores.



Dos de estos jóvenes superan las 400 millones de reproducciones. Uno de ellos subió su primer video a YouTube hace más de siete años. Dos de las mujeres han subido hasta más de 500 videos en sus canales. Estos colombianos no son populares por estar en YouTube, sino por construir comunidades de millones de personas -procedentes de Colombia y otros países- que quieren escucharlos, verlos, conocerlos… y que al final han terminado admirándolos y queriéndolos.



Esta complicidad ha alcanzado tal nivel que Kika Nieto, Pautips, La Mafe Méndez, Juana Martínez, Javier Ramírez, Calle y Poché, Sofía Castro, Matú Garcés y Ami Rodríguez han logrado identificarse con sus audiencias a través de lo que eran sus miedos, tanto físicos como emocionales.



EL TIEMPO recopiló historias que no hablan sobre la fama, el dinero o los viajes de los youtubers colombianos, sino de la humanidad de jóvenes que han alcanzado el éxito en un proyecto de vida llamado YouTube.

'La realidad de mi piel': Kika Nieto

Kika Nieto llama a sus seguidores ‘Pinguis’. “Este video es fuerte. Me voy a desmaquillar completamente enfrente de ustedes para que vean la realidad de mi piel (...) Pinguis, bienvenidos a... Wow… Un video sincero, muy sincero (...) La vida se me convirtió en una carrera todo el tiempo, contrarreloj, y descuidé un montón mi salud. La gente piensa que YouTube es fácil, yo no me estoy quejando, en lo absoluto, pero no es fácil”.



Habla sobre cómo superó una enfermedad de su piel, y muestra fotografías y videos de carácter privado. “A muchas personas les ha funcionado este tratamiento, en mi caso... no fue así. Yo empeoré mucho, muuucho. Por favor, mírenme la cara tan flaca, estaba demacradísima. ¡Dios mío, qué impresión ver eso! (...) Es fuerte”.



Tras revelar que la solución fue cambiar sus hábitos de vida se desmaquilla frente a sus seguidores. “¿Por qué hice este video? Primero, porque sé que no soy la única persona a la que le ha pasado esto, que tiene manchas, que tiene acné, que tiene… etc., imperfecciones, y que no se sienten cómodas sin maquillaje. Quiero decirles a esas personas que en mi experiencia el amor propio funciona”.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 7’137.161 reproducciones y 37.449

comentarios.

Kika Nieto Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Kika Nieto Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @_kikanieto

'¿Por qué tengo morados?': La Mafe Méndez

“En el video de hoy les voy a comentar que tuve un accidente que en verdad me marcó mucho la vida, fue un accidente automovilístico, y quiero mostrarles unas fotos. (...) No me acuerdo de nada del accidente porque tuve una hemorragia cerebral y quedé inconsciente (...) por cuatro días (...). Tengo una enfermedad que se llama Trombocitopenia medular, que es en la sangre, que son las plaquetas bajas”.



“Como podrán ver, me tuvieron que reconstruir los tendones. Estas dos uñas de estos dos dedos me empezaron a crecer, porque no tenía uñas, era impresionante (...) y este dedito me quedó un poquito chueco, y pues estas son las cicatrices que me quedaron (...) Por eso en mis videos de mi canal principal, que se llama AlejoyMafe, después del accidente usaba guantes (...) Quiero decirles que ya lo había grabado (el video), pero me ataqué a llorar (...) pero lo volví a grabar, ya con un poco más de fuerzas”.



La Mafe Méndez muestra fotos del carro accidentado y de su hospitalización. “Esta era yo, con los morados. O sea, literal, era un mapache. Era toda morada. Era un dalmata”. Y también revela un video emotivo de cómo sus amigas le cantaron el cumpleños en la habitación de la clínica.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 885.720 reproducciones y 2.187

comentarios.

La Mafe Méndez Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. La Mafe Méndez Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @lamafemendez

'La enfermedad de mi hermano': Ami Rodríguez

“Perdón si me pongo un poquito sentimental en este video, pero este tema en verdad me afecta un poco, y casi nadie de mis amigos sabe (...) Mi hermanito sí tiene una enfermedad o un problema (...) Por dónde empiezo… Mi hermanito nació con un leve retraso del neurodesarrollo, que se le diagnosticó cuando tenía un año (...) Nos dimos cuenta porque no decía ninguna palabra, no decía ni papá ni mamá”.



Ami Rodríguez describe las características físicas de su hermano y llora ante la cámara al reconocer que tiene temor ante lo que pueda pasar cuando llegue la hora de que su hermano comience a estudiar.



“Lo que no quiero que pase es que cuando Aladín entre a un colegio, ya más grande, como que los niños se burlen de él por su físico, por como habla, por como de pronto vaya actuar cuando sea un poquito más grande. Por eso mismo yo le tengo muchísimo amor a mi hermanito, porque sé que Aladín es el niño más lindo del mundo mundial”.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 7’327.837 reproducciones y 74.859

comentarios.

Ami Rodríguez Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Ami Rodríguez Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @amirodriguezz

'Me operé mi mayor inseguridad': Sofía Castro

"Todo salió muy bien, mi Sofi”, dice un profesional de la salud en las primeras imágenes del video que sube Sofía Castro. Se encuentra en la clínica.



Luego, desde su habitación, saluda a sus seguidores. “Hoy les voy a hablar de mi mayor inseguridad, cosa que me da mucho miedo porque es algo que intento ocultar toda mi vida... Hasta hoy”.



“A medida que fui creciendo y me fui desarrollando, empecé a notar que mi rostro estaba adquiriendo una forma un poco peculiar y era diferente a la de los demás. Mi rostro estaba creciendo más, en específico mi mandíbula (...) Mi mordida no era la normal (...) El hecho de tener la boca así causó en mí mucha inseguridad. Algo que tienen que saber, bebés, es que mi autoestima nunca ha sido la mejor y había días en los que en verdad me despertaba tan deprimida (...). Las cosas más comunes se volvieron para mí un tormento, cosas como sonreír, hablar con alguien de frente, maquillarme, que hablaran del rostro, que hablaran de la boca...”. “Me estaban dando dolores de cabeza muy constantes. A mí me costaba masticar, me dolía”, comenta en otro video.



Tras hablar sobre su recuperación, envía un mensaje con humor y esperanza. “Me siento tan bien que quiero hacer cosas nuevas, entre esas aprender a maquillarme bien y explorar mi nueva carita… Que me encanta me encanta mucho ja, ja, ja. Ahora sí, que se tengan Pautips y Yuya (youtubers), amorchis”. Y termina su video cantando junto a su perro.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 1’405.461 reproducciones y 8.885 comentarios.

Sofía Castro Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Sofía Castro Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @sofiaalcastro

'Conocí a mi papá después de 23 años': Javier Ramírez

Javier Ramírez saluda a sus seguidores con los ojos hinchados. Aparentemente, ha estado llorando. Dice que este será “un video muy personal”. Mientras maneja su carro comienza a contar su historia.



“Cuando nací no se entendieron. Mi mamá decidió irse. Decidió enfrentar la vida como una madre soltera y digamos que no volvimos a saber de él (...) Todos los años de mi infancia los pasé con la familia de mi mamá, y de la nada (...), un día empezaron a agregarme muchas personas a Facebook, con mi apellido, Ramírez, y digamos que desde ahí empecé a tener contacto con el mundo de mi papá (...) Les quiero agradecer que me estén acompañando en esto porque, yo sé que suena muy tonto, pero saber que estoy grabándolo y que estoy hablando con ustedes me hace sentir acompañado. Así que de verdad muchas gracias”.



Registra lo que pasa en su vida horas antes de conocer a su padre. Minutos antes del encuentro admite que siente “muchos nervios”. “Bueno, chicos. Este momento es un poquito incómodo… Porque ya llegamos. Es muy raro porque lo tengo al frente. Y ya… Solo quiero que sepan que estoy muy nervioso… Y que es muy raro...”.



- Hola, ¿cómo está?, le dice el joven al hombre.

- Muy bien, mucho gusto, se escucha que dice Javier.

- ¿Toma tinto?, pregunta el señor.

- No. No tomo café, responde el joven.



Al momento tan inolvidable como íntimo le siguen otras anécdotas. “Nos contó que había aprendido a tocar guitarra, como de forma empírica. Me impresionó muchísimo porque… Saben (...) nunca entendía por qué me gustaba tanto la música”.



Al final hace pública la gratitud hacia su madre. “Te amo muchísimo, mamá”.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 1’565.526 reproducciones y 7.737

comentarios.

Javier Ramírez Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Javier Ramírez Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @javierramireze

'Mi peor complejo': Poché

Calle y Poché son novias. Sin maquillaje, Poché reconoce que la ansiedad deterioró la salud de su piel. “Cuando mi mami se enfermó, transmití la ansiedad molestándome la piel, no solo del rostro, sino de los bracitos y de la espalda. Una cosa como que tengo ya dentro de mí es hiperpigmentación. No sé, si me pica un mosquito o algo así, ya me va a quedar la manchita”.



Las jóvenes deciden grabar la cita dermatológica. “Decidí hacerme cargo de mis manchitas, que ustedes saben que es un tema que me acompleja muchísimo, así que hoy vamos a estar con ustedes preguntando bien qué necesito para poder quitarlas y tener una piel saludable”.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 633.169 reproducciones y 2.020

comentarios.

Poché y Calle Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Calle y Poché Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @calleypocheoficial

'Tengo cáncer pero seré feliz': Edward Tremendo

“Bueno, como ya están viendo el título del video, en este momento esa es la realidad y la vida (...) Este video lo hago para dejar evidencia de lo que estoy pasando y de lo que voy a superar. Porque quiero verlo en el futuro y sentirme orgulloso (...) Fui al médico y resulta que me diagnosticaron con Leucemia, que es como cáncer en la sangre”.



Luego de hablar sobre un desamor y su delicado estado de salud, Edward Tremendo se compromete a seguir en YouTube para alegrar a sus seguidores. “Ahora me identifico con ustedes, cuando me enviaban mensajes y me decían que cuando veían mis videos se reían y se olvidaban del problema que tenían (...) Pues, ahora me pasa lo mismo con algunos videos. De repente, estoy en mi Facebook y veo videos, y me hacen reír, y me olvido... Entonces veo lo importante que es seguir haciendo videos. Quiero decirles que voy a intentarlo, voy a seguir haciéndolos, voy a seguir tratando de hacerlos reír a mi manera, tratando de ser feliz. Así que muchísimas gracias, que estén bien”.



Luego de ese video, que el joven termina con profunda tristeza, publica otro video para agradecer a Dios por su recuperación. Con motivación dice: “Dios me ha dado más fuerzas de las que merezco y tengo tantas ganas de vivir”.



Le da un mensaje a quienes enfrentan la noticia de una enfermedad. “No se asusten como yo me asusté. Traten de ver otros médicos, apóyense en su familia, apóyense en sus amigos y sobre todo en Dios (...) Llevo dos meses con cáncer, voy a superar cinco ciclos de quimioterapia y estoy completamente feliz. No ha sido fácil, se los confieso… El Tremendo está calvo”.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 328.311 reproducciones y 1.490

comentarios.

Edward Tremendo Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Edward Tremendo Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @lamaca

'Intentaron violarme en París': Juana Martínez

Juana Martínez cuenta lo que vivió tras perder su iPad en un recorrido en bicicleta por la Torre Eiffel. La joven relata que estuvo en un estacionamiento con tres hombres desconocidos y dice que no eran franceses.



“Dos se acercaron, y yo tenía un vestido, y me empezaron a tocar las piernas (...) Obviamente me corrí (...) Luego el tipo se acercó y se reía, entonces les parecía como superdivertido (...). Me tocaban los hombros y así, entonces obviamente me quitaba. Porque ahí pensé dos cosas. Dije: O me puedo volver loca o histérica y empezarlos a putear desde este momento, y arriesgarme a cualquier cosa que quieran hacerme, o puedo tener paciencia y pensar en un plan, pacientemente, mientras averiguo cómo puedo salir de aquí. Y los trato bien para que no me maten mientras tanto o algo por el estilo (...). Luego, el tipo, como el más desagradable de todos, el más asqueroso de mierda, literal como que se me empezó a acercar y sacó su pene, como del pantalón, y empezó a saltar, o sea, fue muy extraño (...) Luego tocó mi ropa (...) y ya, salí corriendo”.



Tras el relato, la joven asegura que superó este episodio y envía un mensaje a sus seguidores: “No podemos dejar que esa clase de acontecimientos se apoderen de nuestra vida completamente porque estarían haciendo mucho más daño del que hicieron (...) Mi consejo es que realmente seleccionemos bien qué momentos queremos recordar y tener vigentes en nuestra vida, y creo que para eso sirve esta historia”.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 5’746.066 reproducciones y 14.490

comentarios.

Juana Martínez Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Juana Martínez Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @juanamartinezh

'Una charla honesta': Matú Garcés

“El año antepasado, creo, duré dos semanas sin comer. Llevaba mucho tiempo sin ir al sicólogo. Fue una de las veces que más deprimida he estado en mi vida. Supongo que en ese momento simplemente no quería hacer nada que fuera bueno para mí. Entre esas cosas: comer. Obviamente estaba muy débil porque no había comida nada”.



Matú Garcés comparte con sus seguidores cómo vivió un trastorno alimenticio y menciona que también sufrió depresión. “No podía pararme de la cama… Hasta que una de las chicas que vivía conmigo en la residencia, tocó la puerta de mi cuarto, igual ella tenía llaves por si alguna emergencia, y abrió. Menos mal mi papá estaba trabajando a unas horas de Bogotá en ese entonces, y (la compañera) le dijo que por favor fuera a verme, entonces fue a verme. Igual varias personas de mi familia son médicos, y estaba muy desnutrida y muy deshidratada”.



La joven reconoce que buscó ayuda sicológica y motiva a quienes padecen la misma enfermedad para que también encuentren una solución.“Me despierto con ganas de empezar a hacer cosas. Últimamente, tengo ganas de estar productiva, tengo ganas de hacer cosas por mí y… Ay, no, por qué soy tan llorona”.



En otro video, con la misma intención de que sus seguidores se acepten y se quieran tal y como son, Matú decide mostrar sus defectos físicos. “Les voy a mostrar mi celulitis y el resto de mis defectos”, con esta frase la joven saluda.



“Juraba que era la única mujer de mi edad que tenía estrías y celulitis, o la piel de las axilas o del bikini manchada, y la única que tenía muchísimos defectos, porque mi único referente eran modelo o actrices que también estaban demasiado arregladas (...) Esos defectos no evitan que seas perfecta, mucho menos van a reducir tu valor como persona”.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 320,189 reproducciones. Los comentarios están desactivados.

Matú Garcés Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Matú Garcés Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @matugarces

'Sufrí de bulimia': Pautips

“Quiero empezar diciéndoles que este es uno de los videos más retantes que he hecho en la vida. Desde ya quiero llorar (...) No es fácil venir aquí y ponerse ante todo el mundo y volverse vulnerable (...) Esta es una de las cosas que más me ha afectado en la vida… Es como un lado de mí que he guardado en secreto por mucho tiempo, porque me da miedo, porque nunca he sabido explicarles a ustedes por qué me afecta tanto cuando hacen comentarios, cuando me critican sobre mi cuerpo, cuando el tema de conversación es si estoy delgada o si estoy gorda. Pero creo que ya llegó el momento de abrir mi corazón a ustedes y ser lo más sincera que puedo. Como dice el título del video: Sí, sufro de trastornos alimenticios. Sí, sufrí de bulimia(...). Nunca fui consciente de mi figura hasta que empecé en YouTube y empecé a recibir toda esta carga de comentarios que no supe manejar”.



Pautips decide publicar fotos que se tomó cuando padecía el trastorno alimenticio. “Esto es un tema supervergonzante de hablar porque, obviamente, como que tú ves a la persona tan perfecta, tan normal, que dices: No puede ser que cometa esos actos contra sí misma. Es una cosa absurda (...) Esas enfermedades son tan fáciles de esconder (...) En estas fotos obviamente se me ven todos los huesitos. Perdí los senos, perdí la cola, ya no me sentía atractiva, ya no me sentía mujer… Me sentía como un costal de huesos. Todo lo que ustedes me escribían… Por eso era que me chocaba, porque era verdad. Porque hasta yo estaba incómoda con lo que veía en el espejo”.



La joven reconoce que, aunque se recuperó, ha tenido caídas. “Quiero contarles que estuve en rehabilitación. Esto es algo que solamente sabe mi familia y la gente que en realidad está muy cerquita a mí”. Y finalmente, motiva a sus seguidores, que estén enfrentando una situación similar, a luchar contra esas enfermedades.



Un tiempo después, en otro video, Pautips se refiere a la soledad que le ha costado viajar como youtuber. “A pesar de tener a tanta gente a mi alrededor, porque igual aquí hay muchos conocidos, no me siento en mi lugar, ¿me entienden?, como que no tengo una persona de confianza”. Luego, y sin ocultar su nostalgia, reproduce ante la cámara videos de solidaridad que le acaban de enviar sus seguidores a través de la aplicación Snapchat.



"Está bien estar bien, está bien estar triste, está bien ser tú y mostrar lo que sientes. Ser sensible no significa ser débil. Levántate y vuelve a comenzar”, escribe la joven para presentar su video.



*Al 21 de diciembre del 2017, el video tiene 3’047,096 reproducciones y 43.438 comentarios.

Pautips Foto: Imágenes tomadas de YouTube, del primer video y de uno de sus más recientes. Pautips Foto: Datos consultados el 11 de diciembre del 2017. Foto: Instagram @Pautips

‘Para ser youtuber se necesita ser fuerte’: Lina Cáceres

Hace cuatro años y medio llegaron los youtubers a la vida de la colombiana Lina Cáceres. Ella pertenece al departamento de Management, de la agencia Latin World Entertainment (LatinWe). Es la representante de diez youtubers colombianos: Sebastián Villalobos, Juan Pablo Jaramillo, Mario Ruiz, Pautips, Paisa Vlogs, Luisa Fernanda W, Carolina Jaramillo, Juana Martínez, y Calle y Poché.



“El youtuber es una persona que es muy real para sus seguidores. Aunque aspira a ser una celebridad, la gente lo siente cercano porque lo siente humano”, dice. Asegura que tras esos relatos privados el mensaje es uno: “Nadie tiene la vida perfecta, pero todo se puede superar (...) Ellos saben que hay que actuar, moverse, y que las cosas no van a llegar como una lamparita mágica, que lo que han conseguido lo han trabajado con esfuerzo y pasión”.

El 'youtuber' dice: Me ha pasado lo mismo que a ti, pero aquí seguimos, y la idea es superarlo y salir adelante FACEBOOK

TWITTER

En su opinión, los jóvenes “enseñan a las personas a valorar su autenticidad y la diferencia con respecto a los otros, y con eso atacan el bullying (matoneo) y un montón de cosas. El youtuber dice: Me ha pasado lo mismo que a ti, pero aquí seguimos, y la idea es superarlo y salir adelante”.



La representante subraya la conexión emocional entre el seguidor y el youtuber. “Los jóvenes se identifican perfectamente con ellos, ya no buscan el héroe de la televisión, ese príncipe azul que sabemos que no existe, sino héroes de carne y hueso, galanes de la vida real, que son chicos que se equivocan”.



Cáceres aplaude la respuesta de las audiencias ante los conflictos internos que han difundido los youtubers. “Hay tantas niñas que tienen esos problemas y tienen miedo a hablar. Hoy hay mucha soledad, la gente es mucho más introvertida, se guarda los problemas, y cuando ven a alguien que les dice: Yo pasé por eso, como que les ayuda a ellas a abrirse (...) Salen a pedir ayuda, como lo hizo el youtuber, porque vieron que alguien real pudo hacerlo”. Agrega que “el aislamiento se da con las personas cercanas, como los padres o en el colegio… Las amistades hoy en día se dan en internet, por ejemplo, tienen grupos de chat; pero en su mundo real hay niñas muy solas”.



Ante el salto inesperado a la fama, afirma Cáceres, los youtubers han reaccionado de forma positiva. “Lo tomaron con demasiada madurez, a pesar de que eran pequeños.

Pensaron: Tenemos una responsabilidad social, tenemos que ser ejemplo para esta gente”.



Cuenta que, aunque los jóvenes reciben el apoyo de sus familias y sus seguidores, es alto el número de comentarios hirientes en Youtube. “Para ser youtuber se necesita ser fuerte. El bullying en las redes sociales es doblemente fuerte, en comparación con el de antes, en los colegios. Como la gente no está identificada tiende a ser mucho más cruel".



Algunos de estos jóvenes se han unido al reto mundial Roast Yourself Challenge (Ásate a ti mismo), en el que componen canciones basándose en los comentarios. Al final, con sus videos -que son los más exitosos de sus canales- buscan reírse de las críticas malintencionadas. “Es como una terapia. En el fondo quieren decir: Me han dicho mil cosas pero miren dónde he llegado, porque no he escuchado los malos comentarios. Se trata de hacer oídos sordos y burlarse de las críticas que no son constructivas, porque si se las toman en serio se van a hacer daño”.



“Nuestra compañía sabe que tenemos que dejarlos ser ellos, que son los que saben cómo conectar con la audiencia. Solo les decimos: Hablen en el momento en que se sientan listos, que si se viene todo el mundo encima sepan responder (...). Estos videos superíntimos, que les salen del corazón, los humanizan más. Se genera un cariño mucho más grande con sus seguidores”, concluye la representante.

¿Hasta dónde llega la intimidad de los mismos youtubers?: psicóloga

"El youtuber funciona como un diario, solo que es un diario abierto al público, ya de íntimo no tiene absolutamente nada. Los youtubers expresan hasta su más último pensamiento, sentimiento", así define esta tendencia María Teresa Gómez, psicóloga magíster en salud mental del niño y el adolescente.



Que usen YouTube para comunicar lo que les ha pasado "tiene varias teorías", según Gómez. "En las comunidades terapéuticas, algunos aseguran que no es conveniente que rehabilitados rehabiliten a las personas que consumen, porque se piensa: Si este lo hizo, yo puedo consumir y puedo salir. Si estoy viendo a alguien que lo superó, yo debo hacerlo para superarlo. Pero otros dicen que es un ejemplo".



Subraya el papel de las agencias que representan a los youtubers. "¿Qué responsabilidad asumen ellos de la información que da el youtuber. Hablan de cosas banales, pero llegar al punto de abordar cosas de salud mental es un tema más fuerte". No obstante, afirma que sí comparte "la expresión de situaciones positivas".



Gómez comenta que otra característica compleja de los youtubers está relacionada con la cantidad de información que transmiten. "Es la idea de que todo el mundo tenga que saber todo, cuentan todo. No hay nada íntimo. ¿Hasta dónde llega la intimidad de los mismos youtubers?", se pregunta.



La psicóloga cuestiona la idea de que los youtubers sean considerados modelos. "Eso depende de la moral y de la cultura en la que esté cada joven. El efecto de un youtuber en 10 niños son diez efectos, es decir, diez maneras diferentes de recibirlo. Para unos puede ser un modelo, para otros puede ser lo peor. Que el youtuber sea modelo depende de la vulnerabilidad en que esté cada joven, sea el youtuber o el seguidor".



Aunque reconoce que los youtubers se muestran imperfectos, abre un interrogante: "¿Entonces por qué terminan siendo un modelo?". "Si hablas con diez niños... ¿cuál de esos niños no quiere ser youtuber? Todos quieren serlo. La moda es que todos los niños quieren ser youtubers. Ese es el pedido del niño Dios: que mi mamá me deje ser youtuber. ¿Qué es lo que están queriendo ser? ¿Cuál es el modelo que estamos siguiendo? ¿Es el niño de carne y hueso? ¿Es el niño real? ¿El que interactúa con el otro? ¿O es el niño que solamente se comunica vía redes sociales?".



"Los youtubers son mayores de edad, sí, pero cómo manejar qué tipo de público los ve... Los ven menores de edad. La primera adolescencia, que va entre 12 y 14 años, es la edad más influenciable, y son los que más están metidos ahí, los que nacieron y crecieron en esta época de las redes sociales".



Por su experiencia como psicóloga reconoce que "algunos niños lo único que hacen todo el día es ver videos" y que esa situación es la mayor inconformidad de las familias. "Ven videos todo el día y terminan viviendo lo que vive el otro, y no hacen su vida. Su tiempo con amigos, con la familia, para el ejercicio, ¿dónde queda? Ni siquiera tienen tiempo para la misma actividad del ocio, no hacer nada, que es hasta necesaria porque las personas cultivan su creatividad. Si todo el tiempo estoy mirando a otro, yo dónde quedó".



Frente a la conexión de los niños y los adolescentes con los youtubers, la profesional destaca dos factores: el acompañamiento de los papás y la enseñanza sobre el manejo del tiempo. "En la psicología, no puedes quitarle la tecnología a los jóvenes, es un medio con el que han crecido. Es importante la comunicación con los niños y los jóvenes, explicarles que eso no es el mundo real, que es una manera de distracción, como si fuera el cine. Hablar sobre el tiempo que le dedican y enseñarles que hay otras actividades. Los padres deben limitar el tiempo en las redes sociales y ver uno de esos videos para saber qué es lo que ven sus hijos".



MARÍA DEL PILAR CAMARGO

Periodista de Especiales Digitales

pilcam@eltiempo.com

En Twitter: @PilarCCruz