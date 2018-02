No más ‘ruta de la infamia’ para víctimas de violencia intrafamiliar

Imagine que tiene que hacer una denuncia porque su pareja la agredió y que, ante un oficial, debe contar qué le hizo, dónde fue, cómo lo sufrió. Comienza una investigación, pero usted no tiene pruebas suficientes y, por lo tanto, su agresor seguirá suelto, quizás solo con una restricción. No sería raro que quisiera saltarse todo ese proceso, ¿no? Por eso se le conoce como la ‘ruta de la infamia’.

Más de 80.322 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el 2016, según el más reciente informe Forensis de Medicina Legal. De acuerdo con la Sijín y la organización Sisma Mujer, ocho de cada 10 casos de violación o maltrato hacia la mujer no son denunciados, y el 12,2 por ciento de esos casos es porque las mujeres no creen en la justicia que opera para estos procesos, pues en ocasiones el proceso de denuncia resulta ser más complicado de lo habitual.



“Al momento de denunciar y encontrarse con un panorama desolador las mujeres tienen que hacer una cantidad de procedimientos que en muchas ocasiones las hace desistir de demandar a su agresor”, recalca Felipe Ríos, quien fue concejal de Bogotá en el periodo de 2008 al 2012 y ahora es candidato a la Cámara por Bogotá.



Además, muchas mujeres tienen que contar su testimonio una y otra vez frente a diferentes autoridades, lo que se conoce como revictimización, algo que puede ser dañino para el bienestar mental de la víctima si no se hace en un ambiente terapéutico, según afirman psicólogos.



Como cuenta una mujer que pidió no ser identificada para proteger su identidad: “Fui a un CAI, pero me dijeron que tenía que pedir primero una medida de protección en otra comisaría. Después, cuando mi esposo (su agresor) violó esa medida de seguridad, tenía que presentar pruebas de que lo había hecho”. Ella sigue viviendo con su esposo porque no tiene otra forma de mantenerse por su cuenta. Hasta ahí llegó el impulso.



Para este contexto, Felipe Ríos, quien además fue columnista de EL TIEMPO en 2017, propone, entre otros temas de campaña, hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de violencia intrafamiliar para las mujeres. “La idea es que un delegado, desde las sedes de la Secretaría de la Mujer, pueda hacerle seguimiento al proceso de denuncia de la víctima sin que ella tenga que moverse constantemente. Así, también tendrá un solo espacio seguro para contar su historia”.



