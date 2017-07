La profesora que recurrió a sus alumnos para entender palabras 'neas'

Por cuenta de las declaraciones de Rigoberto Urán en el Tour de Francia la palabra ‘Nea’ se puso de moda en Colombia. Aprovechando la coyuntura, EL TIEMPO le propuso un reto a sus audiencias: medir la cantidad de palabras del 'parlache' que conocían.

Fue así como lanzó el test ¿qué tanto sabe de palabras ‘neas’? Póngase a prueba, experimento que se popularizó entre nuestras audiencias.



No obstante, llegaron algunos comentarios de reprocho. Como es natural al lenguaje, cada comunidad dota de sentido los términos que utiliza y en el ‘parlache’ – “jerga surgida y desarrollada en los sectores populares y marginados de Medellín” – no habita la excepción.



Una de las palabras más debatidas fue “Biblia” que significa “malicioso”, según el Diccionario del Parlache, publicado por los investigadores de la Universidad de Antioquia Luz Stella Castañeda y José Ignacio Henao.



Mientras que para muchos es alguien que denota “maldad” para otros es una persona que se las sabe todas.



Lo cierto es que las respuestas fueron sorpresivas y entre ellas hubo una que en particular nos pareció asombrosa. En Medellín una profesora quien también es cuentera, les pidió a sus estudiantes que le ayudaran a resolver el misterio.



Con quiz en mano – no evaluable – la docente de ciencias naturales les preguntó a sus estudiantes, de noveno y décimo grado, por la palabra biblia. Y este fue el resultado. ¿Sabrá Rigoberto el alcance que logró su declaración?

Martes 11 de julio 3:00 p.m. (descanso) - Intento número uno

¡Hey! Vení, si yo a vos te digo que ese man es 'mera biblia', ¿qué quiero decir? (eligiendo estudiantes al azar)...

-Uy profe, ¿cómo así? ¿cuál man? Ese de allí es 'mera biblia'...

Yo: noooo necesito saber qué significa ser 'mera biblia'.

-Ah profe, el 'biblia' es el que de hace el sano cuando está en una vuelta... ¿si me entiende?

El sabiondo es el 'nerd', ¿si me entiende? El que sabe mucho... en cambio el 'biblia' es el que maneja la maldad, El 'nerd' no maneja la maldad, el 'biblia' no puede ser un nerd, eso no da profe FACEBOOK

Intento número dos

¡Oe! ¿Ustedes qué tan 'neas' creen que son? (a un grupo de jóvenes).

-¿Uy profe neas? ¡Me extraña profe! ¿Quién le dijo que éramos neas?

Yo: noooooo. No lo tomen a mal, es que necesito que me digan qué significa una expresión.

-Profe pues pregunte...

Yo: si yo les digo que ese man es 'mera biblia', ¿qué quiero decir?

-(Carcajada grupal) profe, me extraña, ¿usted es así de sana?

Yo: Ja ja ja no 'ome', es que necesito saber si 'mera biblia' significa que la persona es maliciosa o sabionda...

-Profe vea yo le explico: el sabiondo es el 'nerd', ¿si me entiende? El que sabe mucho... en cambio el 'biblia' es el que maneja la maldad, ¿si sabe? El 'nerd' no maneja la maldad el 'biblia' no puede ser un nerd, eso no da profe, ¿si me entiende?

Yo: Jja ja ja si, sí.



El descanso lo aproveché para preguntarle tanto a profes como a estudiantes la concepción de 'biblia'. Algunos no sabían, otros afirmaron que era lo mismo que malicioso, solapado o que "maneja las vueltas pero sin dar visaje"... En busca de evidencias, después del descanso me dirigí a clase al grupo X.



Yo: Buenas tardes muchachos, se ubican por favor y me prestan atención... Antes de continuar con la actividad evaluativa, van a sacar una hojita y me van a responder esta pregunta.



Todos al unísono: ¡Quéééé! ¿Nos van a hacer examen? ¿De qué? ¡Profe, usted no avisó?



Calma, calma... Lo que necesito no tiene nada qué ver con la clase... Pero colaboren con el necesitado...

-¡Uy no profe, qué violencia! Un examen sin avisar...



Muchachos, qué no es un examen, es más, no tienen que escribir el nombre... mientras tanto escribía en el tablero:



Responda:

Cuando alguien dice, "ese man es mera biblia" significa:



A. Malicioso

B. Santurron

C. Sabiondo

D. No sé

Y si desea, escriba un ejemplo.

Ja Ja Ja (carcajada grupal).

-Uy profe ¿qué es eso? ¿A lo bien que quiere que respondamos eso?

Sí muchachos por favor...

- Ja Ja Ja Ja profe, me extraña, una 'biblia' soy yo... ¿si entiende?

Si Pepito, yo sé qué usted es mera biblia, pero haga la encuesta.

-Oigan a la profe, yo no voy a hacer eso, no ve que usted me reconoce la letra. No no no yo no me voy a 'boletiar' así...

¡Pepito qué no! Eso es anónimo, yo no me voy a poner a mirar la letra...

-No profe, usted es mera 'biblia', después dice que fui yo... 'saequé' yo no voy a hacer eso...

Bueno, no lo haga...

A continuación dejo algunas de las hojas con las respuestas de los estudiantes. En un grupo en el que 38 estudiantes colaboraron con la vuelta los resultados fueron:



2 no saben

2 sabiondo

34 malicioso



-Profe, igual hable con "el Brayan" (no se llama así, pero se utiliza por lo 'neístico' del personaje y el meme) del X grupo, ese sí la saca de la duda...

¡Oe! Brayan! Si yo te digo que un man es 'mera biblia', qué significa:



- Profe, fácil, es como la biblia, ¡Malo pa' todos! (con risa burlona).



